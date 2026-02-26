Dinamoviștii, mesaj categoric  Ce a transmis Peluza „Cătălin Hîldan” despre un posibil noncombat cu FC Argeș +38 foto
Suporteri Dinamo FOTO: Sport Pictures
Dinamoviștii, mesaj categoric Ce a transmis Peluza „Cătălin Hîldan" despre un posibil noncombat cu FC Argeș

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 26.02.2026, ora 18:10
Actualizat: 26.02.2026, ora 19:34
  • Peluza „Cătălin Hîldan” Dinamo a transmis un mesaj referitor la ultimele două meciuri ale sezonului regulat, cu doar câteva zile înainte de partidele decisive pentru calificarea în play-off-ul Ligii 1.

După ce unii dintre fanii „câinilor” au spus că ar vrea ca Dinamo să se dea la o parte în partida cu FC Argeș, pentru ca FCSB să nu se califice în TOP 6, ultrașii „alb-roșiilor” au oferit acum o reacție fermă.

Peluza „Cătălin Hîldan”, mesaj clar înainte de meciul cu FC Argeș

Galeria lui Dinamo din Peluza Nord a anunțat că nu își dorește sub nicio formă ca gruparea antrenată de Zeljko Kopic să le ofere punctele celor de la FC Argeș, chiar dacă un astfel de aranjament ar însemna ca marea rivală, FCSB, să nu ajungă în play-off.

„Dinamo nu dă puncte de pomană!

Dinamoviștii nu își doresc ca echipa lor să piardă doar pentru a-i ajuta pe unii sau pe alții să își consolideze anumite poziții, indiferent de cine ar fi beneficiarii.

Vă spunem clar: Ne dorim ca Dinamo să câștige duminică, cu FC Argeș, precum și etapa viitoare, cu CFR Cluj. Nu ne interesează de ceilalți.

Presa lipsită de scrupule și etică poate să apeleze la tacticile de manipulare cât vrea, noi ne dorim un Dinamo curat.

Comentariile unor neica-nimeni plantați pe paginile de suporter au valoare de îndemn nulă și nu fac altceva decât să scoată la iveală valorile jurnalismului sportiv autohton sponsorizat și defăimător.

DUMINICĂ VREM VICTORIE!”, a transmis Peluza „Cătălin Hîldan”, pe Facebook.

Va prinde FCSB play-off-ul?

Da %
Nu %

De ce s-a ajuns la acest comunicat

Dinamo va juca în ultimele două etape cu FC Argeș și CFR Cluj, echipe aflate în luptă directă cu FCSB pentru un loc în partea superioară a clasamentului Ligii 1.

O parte dintre fanii lui Dinamo au speculat că trupa lui Kopic ar putea pierde partida cu trupa argeșeană, pentru ca FCSB să nu ajungă în play-off.

În cazul unei victorii a lui Dinamo în meciul cu FC Argeș, campioana en-titre revine în lupta pentru play-off, iar în caz contrar, FCSB ar avea șanse minime.

Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro)
Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro)

Galerie foto (38 imagini)

Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro)
+38 Foto
