„Asta a fost singura mea greșeală” Pancu revine asupra „cazului Andrei Șucu”: „La fel mă comport și cu copiii mei” + Ce spune despre Diana Șucu +27 foto
Andrei Șucu și Daniel Pancu FOTO Sport Pictures
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„Asta a fost singura mea greșeală” Pancu revine asupra „cazului Andrei Șucu”: „La fel mă comport și cu copiii mei” + Ce spune despre Diana Șucu

alt-text Ștefan Neda , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 06.11.2026, ora 13:49
alt-text Actualizat: 06.11.2026, ora 14:04
  • Daniel Pancu (49 de ani) a vorbit din nou despre situația lui Andrei Șucu (17 de ani), după tensiunile de la finalul partidei cu Csikszereda, scor 2-0.
  • Farul - Rapid se joacă sâmbătă, de la 17:30, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Atunci, antrenorul giuleștenilor l-a criticat pe fiul patronului după evoluția modestă din prima partidă în care a intrat în primul „11”.

Apoi, Pancu a argumentat că titularizarea a venit ca urmare a insistențelor jucătorului, despre care crede că și-a învățat „lecția” în urma acelei experiențe.

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Daniel Pancu: „Poate singura mea greșeală a fost că nu l-am considerat copil”

Acum, la o săptămână distanță, tehnicianul consideră că a fost insensibil față de jucătorul despre care spune că „este un copil”.

„Subiectul legat de Andrei Șucu nu există pentru mine. Cu Andrei am fost la masă, patronul m-a invitat la Genoa - Milan duminică. Deci n-a existat nicio discuție după meciul cu Csikszereda.

Mesajul meu referitor la critică a fost strict pentru jucător. Poate singura mea greșeală a fost că nu l-am considerat copil. Am discutat și cu el aseară. Eu pe toți îi tratez egal. Poate aici aș fi putut fi mai sensibil, fiind încă un copil. Dar la fel mă comport și cu copiii mei.

Referitor la doamna Șucu nici eu n-am niciun fel de problemă. Probabil că și nevastă-mea ar fi reacționat la fel. Poate ar fi trebuit să-l înțeleg mai bine pe Andrei. Sfatul meu e în continuare să nu se grăbească. Este în lot și pentru meciul cu Farul”, a declarat Pancu, la conferință.

Rapid - Csikszereda Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg
Rapid - Csikszereda Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg

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Rapid - Csikszereda Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - Csikszereda Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - Csikszereda Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - Csikszereda Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - Csikszereda Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg
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Înaintea ultimului meci din turul sezonului regulat, Rapid se află pe locul 3 în clasament, la trei puncte în spatele liderului Dinamo și la două în spatele campioanei U Craiova.

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