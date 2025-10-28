Pancu, aproape de CFR Cluj Fostul selecționer U21 ar putea semna cu formația din Gruia. Când ar debuta

Daniel Pancu (48 de ani) ar putea deveni noul antrenor al celor de la CFR Cluj.

Fostul selecționer al naționalei U21 a confirmat discuțiile cu clubul ardelean, iar o decizie finală ar putea fi luată în curând.

După ce Iuliu Mureșan a transmis că revenirea lui Dan Petrescu nu este luată acum în calcul din cauza problemelor de sănătate ale acestuia, CFR s-a reorientat rapid spre alt tehnician.

Daniel Pancu ar putea semna cu CFR Cluj

După ce a părăsit naționala U21 în vară, Pancu este aproape acum de o înțelegere cu CFR Cluj, iar în cazul în care discuțiile vor decurge normal, contractul ar putea fi semnat miercuri, a transmis We Love Sport.

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, Daniel Pancu a discutat deja cu conducerea celor de la CFR Cluj și a confirmat interesul clubului pentru acesta.

Fostul selecționer U21 nu știe dacă este singurul antrenor aflat pe lista ardelenilor, însă, în cazul în care se va ajunge la un acord clar în următoarele zile, Pancu ar putea debuta pe banca CFR-ului chiar la partida de vineri, cu Dinamo, pe Arena Națională.

În discuție intră și licența PRO de antrenor, despre care Pancu a transmis că o va obține abia pe 8 decembrie.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport