Revenirea lui Petrescu, în pericol!  Haos la CFR Cluj. Iuliu Mureșan a dezvăluit ce a discutat cu antrenorul: „Nu se pune problema”

  • Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele lui CFR Cluj, a oferit noi detalii despre mult-discutata revenire a lui Dan Petrescu (57 de ani) la echipa din Gruia.

Andrea Mandorlini, fostul tehnician al clujenilor, a fost demis după înfrângerea suferită de „feroviari” contra celor de la Petrolul, 0-1, în etapa 13 din Liga 1.

Iuliu Mureșan, despre revenirea lui Dan Petrescu: „Nu se pune problema acum”

Abia revenit în funcția de președinte al clubului, Iuliu Mureșan a declarat că revenirea lui Dan Petrescu pe banca clujenilor va depinde de starea sa de sănătate.

Oficialul a precizat că se va lua o decizie cu privire la noul antrenor al echipei peste o lună. Până atunci, Ovidiu Hoban va fi interimarul formației din Gruia.

„Cu Dan Petrescu am vorbit foarte mult zilele astea. Ne scriem mesaje, vorbim des. Știți că Dan Petrescu trăiește pentru fotbal și trăiește pentru CFR. Acum este clujean. Din păcate, are o problemă de sănătate care este în curs de rezolvare.

Nu se pune problema ca Dan Petrescu să vină acum la echipă. Eu l-aș vrea oricând, dacă ar fi sănătos și ar putea, poimâine l-aș aduce, cu staff-ul care e acum și care e bun, sigur am reuși să facem o treabă mai bună, sunt convins de asta.

Să sperăm că se va însănătoși, dar deocamdată nu poate spune nimeni, nici noi, nici el. Dorința este de ambele părți, dar nu știm când.

Va fi în funcție de starea lui de sănătate și de cum va evolua după tratamentele pe care le face. Hoban va fi o lună (n.r. - interimar) și în ultima săptămână vom lua o decizie, să vedem cine va fi antrenor. Nu pot să vă spun un nume pentru că e devreme”, a declarat Iuliu Mureșan în cadrul unei conferințe de presă.

Ioan Varga confirmase revenirea lui Dan Petrescu

Patronul Ioan Varga a anunțat revenirea lui Dan Petrescu în Gruia la scurt timp după demiterea lui Mandorlini.

„Da, e adevărat. În principiu ne-am înțeles. Mai are un pic de tratament de făcut, 2-3 săptămâni. Până atunci antrenează Hoban și după revine el”, a declarat, marți, Ioan Varga.

Dacă se va întoarce la Cluj, Dan Petrescu o va antrena pe CFR pentru a cincea oară. Acesta a stat pe banca tehnică în perioadele:

  • 2017-2018 - 37 de meciuri
  • 2019-2020 - 84 de meciuri
  • 2021-2023 - 103 meciuri
  • 2024-2025 - 68 de meciuri

Alături de „feroviari”, Petrescu a cucerit 4 titluri de campioni și o Cupă a României.

