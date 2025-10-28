- Ionuț Radu, 28 de ani, are un 2025 la înălțime, printre cele mai bune ale carierei.
- După Venezia, altă alegere inspirată, Celta, care l-a ajutat să revină la națională.
- Un singur lucru nu a realizat portarul în Spania.
După mai multe transferuri eșuate, la Parma, Cremonese și Bournemouth, după suferința de la Inter, Ionuț Radu a ales foarte bine cluburile în 2025.
A jucat la Venezia între februarie și iunie. A fost MVP, cu multe jocuri de inspirație maximă. Chiar dacă echipa a retrogradat în final, imaginea lui a rămas deasupra căderii în Serie B.
Radu e printre cei mai buni la Celta, dar nu poate închide poarta
Din Italia, portarul în vârstă de 28 de ani s-a mutat în vară în Spania și, odată ajuns în La Liga, s-a adaptat imediat, fiind printre liderii Celtei Vigo.
Și-a ajutat meci de meci coechipierii cu intervențiile sale, a apărat și un penalty împotriva lui Elche.
Și în weekend, după 3-2 cu Osasuna în deplasare, cotidianul local La Voz de Galicia a remarcat alte cinci parade ale goalkeeperului.
Datorită lui, Celta nu a pierdut multe partide, dar nu a reușit un singur lucru în acest sezon. Să păstreze poarta „celeștilor” neatinsă.
Deși a jucat foarte bine, cu erori rare, a primit mereu un gol minimum și în campionat, și în Europa League.
- La Liga: 10 meciuri, o victorie (3-2 cu Osasuna), două înfrângeri (0-2 cu Getafe, 1-2 cu Elche) și șapte egaluri, toate 1-1!
- Europa League: 3 partide, două succese (3-1 cu PAOK, 2-1 cu Nice), un eșec (1-2 cu Stuttgart).
Ce nu a reușit Radu la Celta a realizat la națională. Revenire și joc fără gol
Forma foarte bună demonstrată la Celta, după perioada pozitivă de la Venezia, l-a ajutat să se întoarcă la națională după doi ani și jumătate.
A primit un gol la revenire, 2-1 în amicalul cu Moldova, dar a realizat ceea ce a dorit, să închidă poarta, în cel mai important meci al sezonului, 1-0 cu Austria.
Urmează alte două partide esențiale în această campanie de calificare la Mondial: pe 15 noiembrie, în Bosnia, și trei zile mai târziu, acasă, cu San Marino.
I-a crescut și cota lui Radu în acest an
Ascensiunea din 2025 a lui Radu a fost remarcată și de analiștii de la Transfermarkt.
Cota sa a crescut cu un milion la Venezia și cu încă un milion în trei luni la Celta.
A atins maximum în iunie-decembrie 2019, la Genoa: 15 milioane.