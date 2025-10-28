Unicul minus al lui Ionuț Radu Ce nu a reușit portarul naționalei să facă până acum într-un sezon foarte bun la Celta
Ionuț Radu are 6 selecții la națională, primind 4 goluri Foto: Imago
Unicul minus al lui Ionuț Radu Ce nu a reușit portarul naționalei să facă până acum într-un sezon foarte bun la Celta

Theodor Jumătate
Publicat: 28.10.2025, ora 12:58
  • Ionuț Radu, 28 de ani, are un 2025 la înălțime, printre cele mai bune ale carierei.
  • După Venezia, altă alegere inspirată, Celta, care l-a ajutat să revină la națională.
  • Un singur lucru nu a realizat portarul în Spania.

După mai multe transferuri eșuate, la Parma, Cremonese și Bournemouth, după suferința de la Inter, Ionuț Radu a ales foarte bine cluburile în 2025.

A jucat la Venezia între februarie și iunie. A fost MVP, cu multe jocuri de inspirație maximă. Chiar dacă echipa a retrogradat în final, imaginea lui a rămas deasupra căderii în Serie B.

Radu e printre cei mai buni la Celta, dar nu poate închide poarta

Din Italia, portarul în vârstă de 28 de ani s-a mutat în vară în Spania și, odată ajuns în La Liga, s-a adaptat imediat, fiind printre liderii Celtei Vigo. 

Și-a ajutat meci de meci coechipierii cu intervențiile sale, a apărat și un penalty împotriva lui Elche.

Și în weekend, după 3-2 cu Osasuna în deplasare, cotidianul local La Voz de Galicia a remarcat alte cinci parade ale goalkeeperului.

Datorită lui, Celta nu a pierdut multe partide, dar nu a reușit un singur lucru în acest sezon. Să păstreze poarta „celeștilor” neatinsă.

Radu respinge mingea la 1-2 cu Stuttgart, în Europa League Foto: Imago Radu respinge mingea la 1-2 cu Stuttgart, în Europa League Foto: Imago
Radu respinge mingea la 1-2 cu Stuttgart, în Europa League Foto: Imago

Deși a jucat foarte bine, cu erori rare, a primit mereu un gol minimum și în campionat, și în Europa League.

  • La Liga: 10 meciuri, o victorie (3-2 cu Osasuna), două înfrângeri (0-2 cu Getafe, 1-2 cu Elche) și șapte egaluri, toate 1-1!
  • Europa League: 3 partide, două succese (3-1 cu PAOK, 2-1 cu Nice), un eșec (1-2 cu Stuttgart). 

Ce nu a reușit Radu la Celta a realizat la națională. Revenire și joc fără gol

Forma foarte bună demonstrată la Celta, după perioada pozitivă de la Venezia, l-a ajutat să se întoarcă la națională după doi ani și jumătate.

A primit un gol la revenire, 2-1 în amicalul cu Moldova, dar a realizat ceea ce a dorit, să închidă poarta, în cel mai important meci al sezonului, 1-0 cu Austria.

Radu dă încredere echipei și la Celta, și la națională Foto: Imago Radu dă încredere echipei și la Celta, și la națională Foto: Imago
Radu dă încredere echipei și la Celta, și la națională Foto: Imago

Urmează alte două partide esențiale în această campanie de calificare la Mondial: pe 15 noiembrie, în Bosnia, și trei zile mai târziu, acasă, cu San Marino.

6 selecții
are Ionuț Radu la națională. Precedendele 4: 1-1 cu Finlanda, 4-1 cu Bosnia (2022), 2-0 cu Andorra, 2-1 cu Belarus (2023)

I-a crescut și cota lui Radu în acest an

Ascensiunea din 2025 a lui Radu a fost remarcată și de analiștii de la Transfermarkt.

Cota sa a crescut cu un milion la Venezia și cu încă un milion în trei luni la Celta.

3,5 milioane de euro
valorează acum Ionuț Radu. În decembrie 2024, când încă era la Inter, avea o cotă de 1,5 milioane

A atins maximum în iunie-decembrie 2019, la Genoa: 15 milioane.

