Diagnostic crunt pentru Ilaș Cât va lipsi puștiul celor de la FC Botoșani, după accidentarea din meciul cu Hermannstadt +15 foto
Narcis Ilaș
Diagnostic crunt pentru Ilaș Cât va lipsi puștiul celor de la FC Botoșani, după accidentarea din meciul cu Hermannstadt

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 28.10.2025, ora 12:35
alt-text Actualizat: 28.10.2025, ora 12:35
  • Botoșani - Hermannstadt 2-0. Narcis Ilaș (18 ani) a suferit o accidentare îngrozitoare în partida de luni din etapa #14 a Ligii 1.
  • Tânărul jucător va sta departe de gazon până anul viitor.

FC Botoșani a obținut luni o nouă victorie care o menține pe prima poziție a clasamentului în Liga 1, însă a pierdut un jucător important, integralist în toate partidele de până acum.

Narcis Ilaș va lipsi aproximativ 3 luni

Scos cu targa de pe teren în minutul 15, după o alunecare într-un duel cu Nana Antwi, tânărul fundaș al celor de la Botoșani s-a ales cu o accidentare foarte gravă, care îl va ține departe de teren până anul viitor.

„Multă putere, «Combi»! Titular în toate cele 14 jocuri disputate de FC Botoșani în acest sezon competițional, Narcis Ilaș a suferit o accidentare în minutul 14 al duelului câștigat cu FC Hermannstadt, scor 2-0.

Diagnosticul pus de medici în urma investigațiilor efectuate este «Ruptură de Ligament Colateral Intern (LCI)», pentru care va fi supus unei intervenții chirurgicale ce îl va ține departe de gazon aproximativ trei luni.

Familia FC Botoșani este alături de tine! Fii tare, «Combi»!”, a scris Botoșani pe pagina oficială de Facebook.

FOTO. Accidentarea lui Narcis Ilaș în Botoșani - Hermannstadt 2-0

FC Botoșani - Hermannstadt. Accidentare Ilaș. Foto - captură Prima Sport (1).jpg
FC Botoșani - Hermannstadt. Accidentare Ilaș. Foto - captură Prima Sport (1).jpg

Galerie foto (15 imagini)

FC Botoșani - Hermannstadt. Accidentare Ilaș. Foto - captură Prima Sport (1).jpg FC Botoșani - Hermannstadt. Accidentare Ilaș. Foto - captură Prima Sport (2).jpg FC Botoșani - Hermannstadt. Accidentare Ilaș. Foto - captură Prima Sport (3).jpg FC Botoșani - Hermannstadt. Accidentare Ilaș. Foto - captură Prima Sport (4).jpg FC Botoșani - Hermannstadt. Accidentare Ilaș. Foto - captură Prima Sport (5).jpg
+15 Foto
