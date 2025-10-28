CFR a bătut palma cu noul antrenor Anunțul făcut de Ioan Varga » Când ar putea debuta pe banca „feroviarilor”

Ioan Varga anunță că a ajuns la un acord verbal cu Daniel Pancu (48 de ani), fostul selecționer al României U21, pentru postul de antrenor al celor de la CFR Cluj.

Tehnicianul nu va fi antrenor principal până în luna decembrie pentru că, momentan, nu deține licența PRO.

După ce Iuliu Mureșan a transmis că revenirea lui Dan Petrescu nu este luată acum în calcul din cauza problemelor de sănătate ale acestuia, CFR s-a reorientat rapid spre alt tehnician.

Daniel Pancu a ajuns la o înțelegere cu CFR Cluj

Patronul „feroviarilor” a confirmat că a purtat discuții preliminare cu Pancu și a ajuns deja la un acord verbal.

„ Dacă tot ce am discutat la telefon cu Daniel Pancu este în regulă și va fi pus pe hârtie, atunci va fi noul antrenor al CFR-ului ”, a declarat finanțatorul deținătoarei Cupei României, potrivit fanatik.ro.

Fostul selecționer al naționalei de tineret ar urma să se întâlnească, la București, cu oficialii clubului pentru a oficializa mutarea.

Conform sursei citate, Daniel Pancu ar urma să încaseze 14.000 de euro pe lună la CFR Cluj și ar putea prelua echipa după duelul cu Dinamo, din etapa #15 a Ligii 1.

Astfel, primul meci pe care fostul selecționer al României U21 ar putea să îl dispute din postura de antrenor al clujenilor va fi sâmbătă, 8 noiembrie, împotriva celor de la Unirea Slobozia.

Daniel Pancu ar urma să preia echipa din Gruia într-un moment dificil. CFR Cluj se află pe locul 13 în Liga 1, cu 13 puncte obținute.

Pancu nu are licență PRO

După aproape un deceniu în care a urmat cursurile Școlii de Antrenori, Daniel Pancu poate primi licența PRO, pe 8 decembrie.

Astfel, până la această dată nu va figura drept antrenor principal al echipei din Gruia, nu va putea da indicații de pe margine și nici nu va participa la flash-interviuri.

Pentru a obține licența, Daniel Pancu nu mai are de trecut niciun examen, ci trebuie să mai bifeze niște capitole tehnice.

„Mai am nevoie de două antrenamente și două meciuri amicale, pe care le voi bifa în cazul în care voi fi la CFR”, a explicat Pancu, pentru GOLAZO.ro.

Până când preconizează că va primi licența PRO, Daniel Pancu va putea fi doar secund în două derby-uri:

22 noiembrie: CFR - Rapid

7 decembrie: Univ. Craiova - CFR

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport