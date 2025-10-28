Pancu, „secund” în derby-urile din 2025 Aproape de CFR, Pancu va lua licența Pro abia peste 6 săptămâni. Ce mai are de îndeplinit și la ce jocuri nu poate fi A1

Daniel Pancu (48 de ani) spune că a fost căutat de CFR Cluj pentru a prelua echipa, dar deocamdată așteaptă anunțul oficial al clujenilor

Pancu încă nu deține Licența Pro, în posesia căreia va intra peste o lună și jumătate. Cum îl va ajuta CFR să o ia

Până atunci, Pancu va fi doar antrenor secund la CFR, în această perioadă urmând să dispute derby-urile cu Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova

CFR Cluj e în criză profundă, iar Iuliu Mureșan n-a acceptat să-l mai aștepte pe Dan Petrescu, care se confruntă cu probleme de sănătate. Președintele clujenilor l-a ofertat pe Daniel Pancu, pentru a prelua postul de antrenor în Gruia.

Daniel Pancu încă nu are licența Pro

Pancu a confirmat pentru GOLAZO.ro că a purtat discuții cu cei de la CFR, dar că nu s-a stabilit nimic oficial și că au mai fost și în trecut astfel de negocieri. În schimb, un lucru e cert: „Dacă cei de acolo decid că eu voi fi antrenor, atunci vineri stau pe bancă”.

Vineri se va disputa Dinamo - CFR, în ultima etapă a sezonului regulat. Până atunci, CFR mai are și azi meci, pe teren propriu, cu Slatina, în prima etapă a grupelor Cupei României.

Cum e aproape iminentă numirea lui Pancu la CFR, principala problemă pe care echipa și el o vor avea de rezolvat va fi statutul său ca antrenor. Pancu încă nu deține licența Pro și astfel nu va putea fi antrenor principal. Nu va avea voie să dea indicații de pe margine la meciuri și nici să participe la flash-interviuri.

2017 e anul în care Pancu a debutat în meseria de antrenor, ca secund al lui Florin Marin la FC Voluntari

Pancu dezvăluie însă că acest impediment va dispărea în scurt timp. „Pe 8 decembrie voi avea Licența Pro”, spune Pancu, care dezvăluie că nu mai are de trecut nici un examen pentru a lua diploma, ci să bifeze două capitole tehnice în munca de antrenor:

„Mai am nevoie de două antrenamente și două meciuri amicale, pe care le voi bifa în cazul în care voi fi la CFR”, a explicat Pancu, care a început Școala de Antrenori în urmă cu aproape un deceniu!

Totuși, până pe 8 decembrie, CFR îl va putea folosi pe Pancu doar ca secund în câteva jocuri extrem de importante, toate derby-uri:

31 octombrie: Dinamo - CFR

22 noiembrie: CFR - Rapid

7 decembrie: Univ. Craiova - CFR

Apoi, Pancu se va putea comporta ca un antrenor principal, fiindcă va avea licența Pro, iar primele 3 meciuri extrem de tari cu el A1 plin vor fi în startul anului viitor:

25 ianuarie: FCSB - CFR

7 februarie: CFR - U Cluj

11 februarie: CFR - Rapid (Cupa României)

