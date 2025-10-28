Chivu a luat decizia Ce se întâmplă cu portarul lui Inter după accidentul mortal în care a fost implicat » Inter poate avea probleme

Josep Martinez (27 de ani), al doilea portar de la Inter, nu va fi convocat de Cristi Chivu (45 de ani) în lotul pentru meciul cu Fiorentina.

Inter și Fiorentina se întâlnesc miercuri, de la 21:45, în etapa #9 din Serie A.

În dimineața zilei de marți, în timp ce conducea spre baza de antrenament a „nerazzurrilor”, Martinez a lovit cu mașina un bărbat de 81 de ani aflat în scaun cu rotile, impactul fiind mortal.

Josep Martinez, lăsat în afara lotului pentru meciul cu Fiorentina

Martinez nu se va afla pe bancă la partida de pe „Giuseppe Meazza”. Martinez nu a luat parte nici la antrenamentul de azi al echipei, fiind încă în stare de șoc după tragicul accident.

Cristi Chivu se va putea baza la partida cu Fiorentina doar pe Yann Sommer, portarul titular al Interului.

Raffaele Di Gennaro, al treilea portar al echipei, a fost supus unei intervenții chirurgicale în urmă cu două săptămâni și este indisponibil.

Astfel, Chivu va fi nevoit să apeleze la un portar din academia clubului, care ar urma să intre în cazul în care Sommer este eliminat sau se accidentează.

Pe lângă absența lui Josep Martinez, Inter nu se va putea baza pe Marcus Thuram, Matteo Darmian și Henrikh Mkhitaryan, fotbalist care s-a accidentat în înfrângerea cu Napoli, scor 1-3.

