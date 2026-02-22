„Are apucături de geniu” Fotbalistul de la CFR Cluj care l-a dat pe spate pe Daniel Pancu + Secretul din spatele seriei câștigătoare

Daniel Pancu (48 de ani) a vorbit despre modul în care pregăteșe echipa la antrenament și ce le impune jucătorilor de la CFR Cluj.

Antrenorul a lăudat unul dintre cei mai jucătorii care au surprins în acest sezon. Despre cine e vorba, în rândurile de mai jos.

Gruparea din Gruia a obținut, sâmbătă, a noua victorie consecutivă în Liga 1 și aproape și-a asigurat prezența în play-off, iar Pancu a transmis că jucătorii cred tot mai mult în faptul că pot performa la Cluj.

Daniel Pancu: „Cine nu se implică, nu mai este convocat la următorul antrenament”

Pancu a vorbit la superlativ despre tânărul Lorenzo Biliboc (19 ani), ale cărui reușite, câte una pe meci, au fost decisive în ultimele trei victorii obținute de CFR Cluj în Liga 1.

„100% se cunoaște junioratul făcut afară (n.r. - la Juventus). Se cunoaște și la cei pe care i-am avut la U21.

El este și foarte receptiv și foarte inteligent. Tot ce îi cer (n.r. pune în practică), e unul dintre singurii jucători care înțeleg repede. Are o percepție foarte bună și e genetic. Are un mare avantaj că e inteligent și că joacă foarte bine cu ambele picioare.

A crescut bine fizic și are apucături de geniu. Sunt multe momente în care nu-l vezi, dar îți schimbă tabela. Sper să rămână sănătos și îi prevăd un viitor bun”, a spus Daniel Pancu, potrivit digisport.ro.

7 goluri a marcat Lorenzo Biliboc în acest sezon. A livrat și o pasă decisivă

Tehnicianul a dezvăluit și „secretul” de la antrenament, care a dus la redresarea echipei.

„Cred că mai sunt campionate în care pot să se transfere jucători, dar nu mai vrea nimeni să plece. Chiar unii au venit la mine în birou și mi-au spus că nu vor să plece, cred în ce se poate întâmpla aici.

Totul pleacă din antrenament. Cine nu se implică nu mai este convocat la următorul antrenament, ori la a doua abatere nu mai este chemat. S-a întâmplat”, a explicat Pancu.

Clasamentul din Liga 1 în acest moment

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 27 53 2 Dinamo 28 52 3 Rapid 28 52 4 U Cluj 28 48 5 CFR Cluj 28 47 6 FC Argeș 27 43 7 FC Botoșani 28 42 8 UTA Arad 28 42 9 Oțelul Galați 28 41 10 FCSB 27 40 11 Farul Constanța 27 37 12 Petrolul Ploiești 27 28 13 Csikszereda 27 25 14 Unirea Slobozia 27 24 15 Hermannstadt 27 17 16 Metaloglobus 27 11

