Găsit mort într-un garaj FOTO. Ultima postare a unui sportiv din SUA i-a stupefiat pe fanii săi:  „Nu s-a schimbat nimic”

a murit la doar 25 de ani. Decesul său a fost anunțat chiar de formația din NFL.

O nouă tragedie a zguduit lumea fotbalului american. Rondale Moore a fost găsit mort de poliția din orașul său natal, New Albany (Indiana), într-un garaj, cu o rană prin împușcare, cel mai probabil autoprovocată, informează espn.com.

Moartea sa este încă în curs de investigare, iar autopsia va fi efectuată duminică.

„NFL este profund îndurerată de tragica trecere în neființă a lui Rondale Moore. Gândurile noastre sunt alături de familia, prietenii și coechipierii lui Rondale în aceste momente dificile”, a declarat NFL într-un comunicat.

The NFL is deeply saddened by the tragic passing of Rondale Moore.



Our thoughts are with Rondale's family, friends and teammates during this difficult time.

Pe 18 februarie, Moore a postat pe Instagram mai multe fotografii în care apărea împreună cu prietenii săi. Într-o poză, sportivul avea lângă el, în mașină, o sacoșă pe care scria „work in progress”.

Mai mult, ultimul diapozitiv din această serie a fost interpretat de fanii săi drept un semn că Moore se confrunta cu probleme de sănătate mintală: „Am fost cusut în ultimele opt luni, dar nu s-a schimbat nimic, nu mă simt mai bine” , scria în captura de ecran atașată de sportiv, versuri din melodia „Go” a rapperului EST Gee.

Minnesota Vikins și-a exprimat și ea regretul cu privire la decesul lui Rondale Moore.

„Suntem profund întristați de moartea lui Rondale Moore. În timp ce încercăm să înțelegem faptele, am vorbit cu familia lui Rondale pentru a le oferi condoleanțe și sprijinul deplin al echipei Minnesota Vikings.

De asemenea, am ținut legătura cu jucătorii, antrenorii și personalul nostru și vom pune la dispoziția oricui are nevoie resurse de consiliere și sprijin emoțional. Gândurile noastre sunt alături de familia și prietenii lui Rondale în aceste momente devastatoare”.

Statement from the Minnesota Vikings on Rondale Moore's tragic passing.

Kevin O'Connell, antrenorul echipei, a adăugat: „Sunt devastat de vestea morții lui Rondale. Deși fusese membru al Vikingilor pentru o scurtă perioadă, a fost cineva pe care am ajuns să-l cunoaștem bine și la care ținem profund.

Era un tânăr umil, cu o voce blândă și respectuos, mândru de rădăcinile sale din Indiana. Ca jucător, a fost disciplinat, dedicat și rezistent, în ciuda faptului că s-a confruntat cu adversități de mai multe ori, deoarece accidentările l-au ținut pe loc de-a lungul carierei sale.

Suntem cu toții frânți de faptul că nu își va continua visul din NFL și nu vom avea cu toții șansa să-l vedem înflorind.

Rugăciunile mele sunt alături de familia, prietenii, coechipierii și antrenorii lui Rondale, în timp ce ne confruntăm cu această veste tragică”.

Cine a fost Rondale Moore

Rondale Moore a fost ales în runda a doua a draftului NFL din 2021 de Arizona Cardinals, după ce în colegiu evoluase pentru Purdue.

Jucătorul, care evolua ca primitor (wide-receiver), a petrecut 3 ani alături de Arizona înainte de a fi transferat la Atlanta Falcons în martie 2024.

A ratat întreaga campanie din 2024 după ce a suferit o accidentare la genunchi în timpul cantonamentului, care i-a încheiat sezonul, înainte de a semna un contract pe un an cu Minnesota Vikings în martie 2025.

Ghinionul s-a ținut scai de Moore, care a ratat și al doilea sezon consecutiv după ce a suferit o accidentare la genunchi în presezon.

39 de meciuri a jucat Rondale Moore în NFL, toate pentru Arizona Cardinals

