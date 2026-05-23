Daniel Pancu FOTO: Sport Pictures
„Rapid îndeplinește toate condițiile” Daniel Pancu a vorbit despre revenirea în Giulești: „E o dorință a mea”

alt-text Publicat: 23.05.2026, ora 09:53
  • Daniel Pancu (48 de ani) a vorbit despre revenirea în Giulești, la finalul partidei CFR - FC Argeș, scor 1-1, în ultima etapă din play-off.

La conferința de presă de după meci, Daniel Pancu a fost întrebat dacă va reveni în această vară la Rapid, echipă la care a scris istorie ca jucător.

Daniel Pancu, despre revenirea în Giulești: „Rapid îndeplinește absolut toate condițiile”

Întrebat dacă va alege cu sufletul să revină „acasă”, tehnicianul care a reușit rezultate foarte bune în acest sezon cu CFR Cluj a declarat:

„Nu e vorba de suflet, Rapid în momentul de față are toate condițiile, îndeplinește absolut toate condițiile. De la bază de pregătire, de la salarii, de la stabilitate.

E un club foarte puternic, e o dorință a mea și cred că e normal ca orice antrenor să își dorească să meargă acolo.

Nu este nicio problemă că nu e în cupele europene, va fi și acolo”, a spus Pancu la conferința de după meciul cu FC Argeș, potrivit digisport.ro.

17 victorii
a înregistrat Daniel Pancu pe banca CFR-ului, în 28 de partide

Victor Angelescu: „Pancu e prima opțiune!”

Președintele Rapidului, Victor Angelescu, a declarat joi că antrenorul pe care îl dorește pentru a-l înlocui pe Gâlcă este Daniel Pancu, 48 de ani.

„Da, Pancu e un antrenor pe care sincer ni-l dorim. E prima opțiune.

E un rapidist get-beget, a făcut niște lucruri foarte, foarte bune la CFR, la U21, am mai lucrat cu el la începutul carierei lui. Îl cunosc și ca persoană, și ca fotbal pe care vrea să-l propună.

E prima oară când e clar că nu mai avem nicio șansă la realizarea obiectivului (n.r. de aceea vorbește pentru prima dată explicit despre înlocuitorul lui Gâlcă).

Pancu e probabil rapidistul care simte și transmite cel mai bine energia și ce înseamnă Rapid.

Bilașco l-a propus. A lucrat bine cu el la CFR. Pancu a căpătat o experiență importantă.

Nu am luat legătura cu el. Vedem. Vom discuta cu impresarul lui, Ioan Becali, dacă vom ajunge la un consens, ceea ce sper, îl aducem. Dacă nu, avem și alte variante.

Eu știu ce simte Pancu pentru Rapid, cred și sper că va veni”, a spus Angelescu la Prima Sport.

Daniel Pancu și-a anunțat plecarea de la CFR Cluj: „Regret că se termină”

La flash-interviul de după meciul cu FC Argeș, tehnicianul de la CFR Cluj a declarat:

„Aveam nevoie și de acest punct pentru a fi cea mai bună echipă din 2026. O performanță mare, plus calificarea în Conference League. Putem să spunem că am realizat lucruri care nu știu dacă, în alte condiții, ar mai putea fi realizate.

Nu știu altă poveste decât aici, la CFR. Regretăm că se termină. Și eu regret.

Sunt șanse foarte mari să fi fost ultimul meci aici. Mi se îndeplinesc absolut toate condițiile și dorințele în altă parte. Aici, în continuare, sunt probleme.

Și, probabil, dacă nu aș fi venit în octombrie-noiembrie la CFR, în acest moment clubul ar fi fost într-o situație foarte, foarte grea”, a spus Pancu.

