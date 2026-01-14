Daniel Pancu a tras linie Ce calcule face pentru a prinde play-off-ul cu CFR: „O mică minune”

- Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a analizat evoluția echipei sale din timpul cantonamentului de iarnă.
- Tehnicianul a prefațat lupta pentru calificarea în play-off-ul Ligii 1.
CFR Cluj a fost în cantonament în Spania, la Oliva Nova, unde Daniel Pancu a testat mai mulți jucători înaintea părții secunde a campionatului.
Ardelenii au disputat un singur meci amical, împotriva celor de la KAA Gent, încheiat cu victoria belgienilor, 2-0.
Daniel Pancu a tras concluziile cantonamentului de la Oliva Nova: „Jucătorii s-au comportat exemplar”
La sfârșitul stagiului de pregătire, Daniel Pancu spune că este mulțumit de evoluția jucătorilor săi.
„Consider că a fost o perioadă reușită, o perioadă de care aveam nevoie. Mi-aș fi dorit cu siguranță să mai dureze puțin, măcar câteva zile, dacă nu o săptămână.
E important că jucătorii s-au comportat exemplar, după o perioadă intensă, antrenamente intense”, a spus Daniel Pancu, pentru pagina de YouTube a clubului.
Antrenorul „feroviarilor” i-a urmărit atent pe nou-veniții Alibek Aliev și Ilija Masic, însă cere conducerii să continue campania de achiziții din această iarnă:
„Deocamdată, lăsând copiii deoparte, care și ei s-au integrat foarte bine în grup, îl avem pe Aliev și pe Masic ca jucători noi.
Cu siguranță vor mai veni 2-3 jucători, pentru că sunt unele poziții care, în momentul de față, consider că nu sunt acoperite, în sensul de a avea dubluri pe posturi”.
Pancu, resemnat înainte de finalul sezonului regulat în Liga 1: „O consideră o mică minune”
CFR Cluj se află într-o situație complicată în clasamentul din Liga 1, fiind la 7 puncte în spatele celor de la Oțelul, echipa care ocupă ultimul loc ce asigură calificarea în play-off.
În aceast context, Daniel Pancu crede că fiecare duel rămas de disputat în sezonul regulat din Liga 1 va fi decisiv.
„Nu avem decât o variantă, duminică, alta nu mai avem.
Multă lume a vorbit de play-off. Eu o consider o mică minune dacă se întâmplă lucrul ăsta, să ajungem acolo. Nu că e imposibil, dar deja de la primul joc aici suntem obligați să obținem 3 puncte.
La rezultat de egalitate, s-a terminat discursul legat de play-off”, a spus tehnicianul celor de la CFR Cluj.
- CFR Cluj debutează în acest an pe 18 ianuarie, de la ora 17:45, pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, contra celor de la Oțelul Galați.
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|21
|40
|2
|Rapid
|21
|39
|3
|Botoșani
|21
|38
|4
|Dinamo
|21
|38
|5
|Argeș
|21
|34
|6
|Oțelul
|21
|33
|7
|U Cluj
|21
|33
|8
|UTA
|21
|32
|9
|FCSB
|21
|31
|10
|Farul Constanța
|21
|27
|11
|CFR Cluj
|21
|26
|12
|Unirea Slobozia
|21
|21
|13
|Petrolul
|21
|20
|14
|Csikszereda
|21
|16
|15
|Hermannstadt
|21
|13
|16
|Metaloglobus
|21
|11