Daniel Pancu a tras linie Ce calcule face pentru a prinde play-off-ul cu CFR: „O mică minune”

Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a analizat evoluția echipei sale din timpul cantonamentului de iarnă.

Tehnicianul a prefațat lupta pentru calificarea în play-off-ul Ligii 1.

CFR Cluj a fost în cantonament în Spania, la Oliva Nova, unde Daniel Pancu a testat mai mulți jucători înaintea părții secunde a campionatului.

Ardelenii au disputat un singur meci amical, împotriva celor de la KAA Gent, încheiat cu victoria belgienilor, 2-0.

Daniel Pancu a tras concluziile cantonamentului de la Oliva Nova: „Jucătorii s-au comportat exemplar”

La sfârșitul stagiului de pregătire, Daniel Pancu spune că este mulțumit de evoluția jucătorilor săi.

„Consider că a fost o perioadă reușită, o perioadă de care aveam nevoie. Mi-aș fi dorit cu siguranță să mai dureze puțin, măcar câteva zile, dacă nu o săptămână.

E important că jucătorii s-au comportat exemplar, după o perioadă intensă, antrenamente intense”, a spus Daniel Pancu, pentru pagina de YouTube a clubului.

Antrenorul „feroviarilor” i-a urmărit atent pe nou-veniții Alibek Aliev și Ilija Masic, însă cere conducerii să continue campania de achiziții din această iarnă:

„Deocamdată, lăsând copiii deoparte, care și ei s-au integrat foarte bine în grup, îl avem pe Aliev și pe Masic ca jucători noi.

Cu siguranță vor mai veni 2-3 jucători, pentru că sunt unele poziții care, în momentul de față, consider că nu sunt acoperite , în sensul de a avea dubluri pe posturi”.

Pancu, resemnat înainte de finalul sezonului regulat în Liga 1: „O consideră o mică minune”

CFR Cluj se află într-o situație complicată în clasamentul din Liga 1, fiind la 7 puncte în spatele celor de la Oțelul, echipa care ocupă ultimul loc ce asigură calificarea în play-off.

În aceast context, Daniel Pancu crede că fiecare duel rămas de disputat în sezonul regulat din Liga 1 va fi decisiv.

„Nu avem decât o variantă, duminică, alta nu mai avem.

Multă lume a vorbit de play-off. Eu o consider o mică minune dacă se întâmplă lucrul ăsta, să ajungem acolo. Nu că e imposibil, dar deja de la primul joc aici suntem obligați să obținem 3 puncte.

La rezultat de egalitate, s-a terminat discursul legat de play-off”, a spus tehnicianul celor de la CFR Cluj.

CFR Cluj debutează în acest an pe 18 ianuarie, de la ora 17:45, pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, contra celor de la Oțelul Galați.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 21 40 2 Rapid 21 39 3 Botoșani 21 38 4 Dinamo 21 38 5 Argeș 21 34 6 Oțelul 21 33 7 U Cluj 21 33 8 UTA 21 32 9 FCSB 21 31 10 Farul Constanța 21 27 11 CFR Cluj 21 26 12 Unirea Slobozia 21 21 13 Petrolul 21 20 14 Csikszereda 21 16 15 Hermannstadt 21 13 16 Metaloglobus 21 11

