Guardiola și-a pierdut răbdarea Tehnicianul lui Manchester City a criticat VAR-ul, după golul anulat al lui Semenyo: „În 10 ani nu am fost suspicios”

Newcastle - Manchester City 0-2. Pep Guardiola a criticat arbitrajul, după victoria din turul semifinalei Cupei Ligii.

Antrenorul „cetățenilor” a adus în discuție decizii controversate din meciuri anterioare, dar și golul anulat al lui Semenyo, din minutul 63 al partidei marți seară.

Manchester City a făcut un prim pas spre prima finală din acest sezon, după victoria cu Newcastle, însă Pep Guardiola și-a pierdut răbdarea după o nouă decizie controversată, în urma intervenției VAR.

Newcastle - Manchester City 0-2 . Pep Guardiola „În 10 ani nu am fost suspicios”

În minutul 63 al partidei din Cupa Ligii, golul lui Semenyo a fost anulat, după 6 minute de analiză în camera VAR, arbitrul susținând că Erling Haaland l-a împiedicat pe Thiaw să intervină la șutul ghanezului.

Atacantul norvegian se afla în ofsaid, influențând faza, iar astfel golul a fost anulat, aspect care l-a deranjat pe tehnicianul spaniol.

„Aș vrea să știu de ce VAR nici măcar nu a luat în considerare un posibil penalty, care a fost clar, la faultul lui Schar asupra lui Foden, în minutul 60 al meciului din Premier League, împotriva lui Newcastle, pe care l-am pierdut cu 2-1 (n.r. - era 0-0 la momentul respectiv)?

Și în minutul 20 a existat un penalty incredibil, la faultul lui Thiaw asupra lui Jeremy Doku, iar VAR nici măcar nu a intervenit.

Iar astăzi, niciunul dintre cei patru oficiali nu a putut lua o decizie pentru că linia era prea îngustă.

Dar la al doilea gol al lui Newcastle, totul a fost perfect… În 10 ani nu am fost suspicios deloc. Am spus ceva când am pierdut cu 1-2 aici (n.r. - la Newcastle)? Nu.

Am spus ceva când Henderson ar fi trebuit eliminat în minutul 40 al finalei FA Cup, împotriva lui Crystal Palace? Am spus ceva? Nu, și e OK, dar (n.r. - mișcă din cap bănuitor)... Pentru că nu spunem nimic…

Dar sunt sigur că Howard Webb (n.r. - fost arbitru englez) mă va suna mâine să-mi explice situația”, a declarat Guardiola, potrivit marca.com.

FOTO. Guardiola, la meciul cu Newcastle, scor 1-2 , în Premier League

