6 ani de închisoare! Fostul crainic al lui Dinamo și-a aflat sentința în procesul pentru agresiune sexuală împotriva minorilor

Nicu Grameni, fostul crainic al celor de la Dinamo, a fost condamnat la 6 ani de închisoare cu executare pentru agresiune sexuală.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel.

În septembrie 2024, Grameni a fost reținut de de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, fiind acuzat de agresiune sexuală împotriva minorilor.

Nicu Grameni, condamnat la 6 ani de închisoare, în primă instanță

Un an și jumătate mai târziu, Judecătoria Sectorului 2 a pronunțat o sentință de 6 ani de închisoare cu executare.

Decizia instanței nu este una definitivă, astfel fostul crainic al lui Dinamo va putea face apel, informează prosport.ro.

Acuzațiile care i se aduc lui Grameni datează din 2022, atunci când ar fi agresat un minor de 16 ani chiar în incinta complexului sportiv Dinamo, din „Ștefan Cel Mare”.

Nicu Grameni, prins în flagrant

Grameni a comis-o din nou în anul 2024. Fostul crainic al „câinilor” voia să-și dea întâlnire cu un alt minor, căruia i-a trimis și fotografii indecente .

În loc să se întâlnească cu presupusa victimă, Grameni a fost prins în flagrant de de către „Justițiarul de Berceni”, cunoscut în mediul online pentru acțiunile privind cazurile de prădători sexuali.

Inițial, Grameni a fost arestat preventiv. Ulterior, a fost plasat sub control judiciar.

După ce povestea a fost făcută publică în mediul online, Dinamo l-a concediat.

„Drumurile noastre se opresc aici. Ultimul episod al «Justițiarului de Berceni», văzut pe YouTube înaintea finalei de Liga Campionilor de pe «Wembley», l-a avut în centrul atenției pe crainicul Nicu Grameni cu un subiect șocant pentru tot ce înseamnă Dinamo, suporteri, parteneri sau prieteni ai clubului.

Nu există toleranță, nu există compasiune față de acest subiect! Dinamo nu poate fi asociat cu astfel de comportament deviant de la viziunea clubului. Începută în 2015, colaborarea noastră cu vocea unui profesionist al microfonului de stadion se oprește aici”, a transmis Dinamo, în iunie 2024.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport