CFR, învinsă în Spania Ce jucători a folosit Daniel Pancu în amicalul cu Gent » VIDEO. Golurile încasate de clujeni

CFR Cluj a pierdut primul amical al iernii în fața celor de la KAA Gent, din Belgia, scor 0-2.

Formația antrenată de Daniel Pancu a aliniat o formulă apropiată de cea folosită la meciurile de campionat.

Formația antrenată de Daniel Pancu nu a reușit să se impună în amicalul cu KAA Gent, formația care ocupă locul 8 în prima ligă din Belgia.

CFR Cluj a fost dominată în prima repriză, belgienii reușind să deschidă scorul prin Wilfried Kanga, din penalty, în minutul 30.

Peste doar 11 minute, Atsuki Ito a dublat avantajul celor de la Gent, după un șut precis care la care Otto Hindrich nu a putut interveni.

Alibek Aliev, atacantul prezentat de CFR Cluj în această iarnă, a fost folosit de Daniel Pancu încă din primul minut.

Echipa folosită de CFR Cluj în prima repriză:

Hindrich, Kun, Sinyan, Ilie, Camora, Muhar, Keita, Fică, Cordea, Aliev, Sfait

Echipa folosită de CFR Cluj în repriza secundă:

Vâlceanu, Abeid, Ilie, Sinyan, Țîrlea, Djokovic, Perianu, Păun, Biliboc, Sfait, Korenica

În repriza secundă, cu formule diferite, cele două formații nu au mai reușit să înscrie, astfel că întâlnirea s-a încheiat cu scorul de 2-0 pentru trupa belgiană.

În cantonamentul de la Oliva Nova, Spania, CFR Cluj va mai disputa un meci de pregătire cu Atzeneta, echipă din Liga 5 a Spaniei.

