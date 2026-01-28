„Cineva ar fi invidios” Pancu apelează la autoironie. A publicat strategia cu care a răpus-o pe FCSB » Momentul amintește de „episodul Ionuț Chirilă”

FCSB - CFR Cluj 1-4. Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul formației din Gruia, a arătat pe rețelele de socializare cum arată tabla cu tactica echipei sale pentru meciul din etapa #23.

CFR Cluj a învins-o fără drept de apel pe FCSB, cu scorul de 4-1, iar tactica lui Daniel Pancu a funcționat perfect.

Sub comanda sa, formația din Gruia a urcat pe locul 9, având 4 victorii consecutive în campionat.

„Cineva ar fi invidios pe mine”. Pancu și-a publicat strategia cu care a răpus-o pe FCSB

După două zile de la victoria categorică a celor de la CFR în fața campioanei FCSB, Daniel Pancu a postat pe Instagram o imagine cu tabla din vestiarul echipei sale în care era desenată tactica.

Pe acea tablă apărea așezarea adversarei pe teren și anumite trasee prin care antrenorul le-a explicat jucătorilor de la CFR cum o pot opri pe FCSB.

Tactica lui Daniel Pancu pentru meciul cu FCSB. Foto: Instagram/@danielgabriel.pancu

În descrierea imaginii de pe Instagram apare textul „Cred că cineva ar fi invidios pe mine” alături de două emoticoane: unul care reprezintă o persoană care-și dă o palmă peste față, celălalt care râde cu lacrimi.

Pancu a apelat la autoironie, tabla cu analiza fiind una din care, la prima vedere, pare o hașurare haotică.

Tactica lui Pancu a dat roade, iar CFR Cluj a învins-o pe FCSB cu scorul de 4-1, grație golurilor marcate de Aliev ('41), Korenica ('45), Cordea ('49) și Biliboc ('90+2). Unicul gol al campioanei României a fost înscris de Miculescu ('2).

Daniel Pancu a preluat-o pe CFR în noiembrie anul trecut, iar, de atunci, clujenii au înregistrat 6 victorii, două egaluri și o înfrângere.

VIDEO. Golul marcat de Cordea în FCSB - CFR Cluj 1-4

CFR Cluj se află pe locul 9 în Liga 1, cu 32 de puncte acumulate după 23 de etape. Pentru echipa lui Pancu urmează duelul de vineri cu Metaloglobus, de la ora 17:00. Partida va fi live pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Postarea lui Pancu amintește de „episodul Ionuț Chirilă”

Antrenorul Ionuț Chirilă este cunoscut pentru tacticile și explicațiile sale, în special din perioada scurtă în care a pregătit-o pe ASA Târgu Mureș (martie-aprilie 2017).

Andrei Ciolacu, fostul atacant al formației din Târgu Mureș în perioada 2016-2017, a explicat, la vremea respectivă, că explicațiile „controversate” ale lui Chirilă erau, totuși, înțelese de jucători.

„Știu că poate părea amuzant de afară, dar ideea e că noi lucram acele trasee la antrenament. Le-am întâlnit și la alți antrenori, nu doar la Ionuț Chirilă.

Noi înțelegeam ce ne explica acolo. Înțeleg dacă pare puțin SF de afară. Noi înțelegeam acele trasee de joc și de multe ori chiar ne-au ieșit”, a declarat Andrei Ciolacu, conform prosport.ro.

Cum a explicat Ionuț Chirilă tactica sa celebră:

„Îi spun lui Velayos: aici când intră ăsta pe presing joci înapoi la Marius Constantin, apari în zonă liberă aici, Bănel îți ia locul. Velayos, joci la Bănel.

Bănel îți deviază aici, joci la Mureșan, joci la Ciolacu, Ciolacu îl redublează pe Mureșan, Mureșan joacă în adâncime pentru Bănel care creează superioritate numerică, pentru că tu intri pe aici, el pe exterior, și centrează pentru un jucător care vine pe element surpriză.

După aia termin cu Velayos și încep cu Kostas. Kostas intri pe aici, Mureșan redublează, în zonă liberă, i-o dai mai departe la un-doi, creezi superioritate numerică și te transformi în al cincilea mijlocaș.

După 20 de minute, în spatele acestei hârtii mai erau vreo 3-4 hârtii la fel de pline, dar nu puteam la fiecare traseu de joc să-i pun pe toți 11, pentru că aș fi pierdut o oră și jumătate cel puțin și atunci intram pe aceeași hârtie.

Aici sunt cele două vârfuri de atac, Ciolacu sau Ciprian Rus, și aici începem: joacă Bănel aici, redublează aici, joacă mai departe. Joacă ăsta aici, sare peste minge Ciolacu, vine Ciprian Rus aici, deviază pentru Ciolacu, care apare aici.

Aici se forțează puțin combinațiile pe zonă centrală. Nu pot să scot tot afară să vezi care era prima pe care am făcut-o, dar să spui că asta e o schemă de joc este o aberație”, spunea Chirilă în 2017 la ASA Târgu Mureș.

Chirilă a rezistat doar 12 zile la ASA Târgu Mureș, fiind demis, iar apoi echipa a intrat în faliment.

De-a lungul carierei, Ionuț Chirilă le-a mai pregătit pe Electromagnetica, CSM Focșani, Jiul Petroșani, UTA Arad, Concordia Chiajna, Poli Iași și Academica Clinceni.

