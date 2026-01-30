Oare cine o fi? 😅 FOTO. Cum a anunțat Farul transferul lui Alibec

Farul Constanța a făcut anunțul transferului lui Denis Alibec (35 de ani), printr-o postare inedită.

Denis Alibec, revenit la FCSB în vară, a dezamăgit în tricoul campioanei României și i s-a permis să plece după doar 6 luni.

Mai multe cluburi, printre care Rapid, FC Botoșani și Farul, s-au interesat să îl transfere pe „tricolor”.

Farul a anunțat transferul lui Denis Alibec într-un mod inedit

În cursul acestei zile, pagina oficială de Facebook a „marinarilor” a anunțat transferul atacantului printr-o modalitate inedită.

Constănțenii au publicat silueta lui Denis Alibec, lăsându-i pe fani să ghicească cine este jucătorul.

Suporterii au primit și un indiciu. Pe fotografie scrie: „În curând, înapoi acasă!”. Și l-au recunoscut imediat.

Ulterior, Farul a postat și anunțul oficial al transferului:

„Denis Alibec este de astăzi noul jucător al Farului, după ce clubul nostru a ajuns la un acord cu FCSB privind transferul jucătorului.

În vârstă de 35 de ani, împliniți la începutul acestei luni, Denis revine la Constanța pentru a patra oară, la echipa care l-a format și alături de care a devenit campion național în cel mai frumos sezon din istoria clubului, 2022-2023.

Experimentatul atacant cu 45 de partide în tricoul echipei naționale se va alătura echipei în acest weekend și ar putea debuta rapid ținând cont de programul foarte dificil al echipei noastre în perioada următoare.

Bun venit, Denis, și un drum cât mai lung alături de echipa de suflet!”.

Denis Alibec, perioadă dezamăgitoare la FCSB

Atacantul a revenit, în vară, la FCSB, însă nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor.

În toate cele 30 de meciuri în care a evoluat, Denis Alibec a reușit să înscrie un singur gol și să ofere două pase decisive.

Singura reușită a fost semnată împotriva Gloriei Bistrița, în primul meci din faza grupei Cupei României, 3-1.

Atacantul are în palmares două titluri de campion ale României, câștigate cu Astra Giurgiu, în sezonul 2013-2014, și cu Farul Constanța, în 2022-2023.

După primul titlu de campion câștigat, sub comanda lui Marius Șumudică, s-a transferat la FCSB în sezonul 2016-2017, iar în 2018-2019 a revenit la clubul giurgiuvean.

Ulterior, a evoluat pentru Kayserispor, CFR Cluj, Atromitos, Farul, apoi a petrecut un an la Muaither, a revenit la Farul și, în cele din urmă, a semnat din nou cu FCSB, club la care se află și în prezent.

La nivel internațional, Denis Alibec a strâns 45 de selecții pentru naționala României și a făcut parte din lotul „tricolorilor” pentru EURO 2016 și EURO 2024.

6 goluri a reușit Denis Alibec pentru România

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport