„Pe vremea mea nu era așa!” Marius Lăcătuș explică ieșirea nervoasă a lui Bergodi: „Nu a fost băgat în seamă”

CFR Cluj - U Cluj 3-2. Marius Lăcătuș (61 de ani), legenda Stelei, a vorbit despre altercația de la finalul derby-ului.

„Fiara” a explicat în ce situație ar putea fi justificată o ieșire precum cea a lui Cristiano Bergodi.

După meciul din Gruia, antrenorul celor de la U Cluj a sărit la bătaie cu Andrei Cordea și Karlo Muhar, fiind ținut cu greu de staff și jucători.

Arbitrul Rareș Vidican l-a eliminat imediat pe tehnicianul italian, dar și pe Cordea, jucătorul CFR-ului.

CFR Cluj - U Cluj 3-2 . Marius Lăcătuș: „Pe vremea mea nu se băgau antrenorii”

Lăcătuș consideră că Bergodi a ales să-și facă singur dreptate după ce a fost ignorat de arbitrul asistent.

„Spre suprinderea mea, deși au fost gazde, jucătorii de la CFR Cluj au cam încasat, la finalul jocului acolo. Bergodi nu putea să aibă o asemenea reacție, decât dacă a fost jignit foarte grav!

A vrut să îi spună asistentului ce a auzit de la Cordea. Dacă nu a fost băgat în seamă, iată că a ieșit așa ceva.

În momentul când a fluierat finalul și Cordea voia să plece, arbitrul de centru i-a făcut semn să rămână pe loc pentru că venise asistentul, să îi dea cartonașul roșu

Pe vremea mea, când se mai luau la harță jucătorii pe teren, eu nu am mai văzut niciodată să se implice antrenorii”, a spus Lăcătuș, conform digisport.ro.

Conflictul dintre echipe ar fi pornit după ce Andrei Cordea a adresat injurii către banca oaspeților.

Jucătorul CFR-ului a susținut că l-ar fi vizat pe Dan Nistor, însă cei de la „U” Cluj au interpretat cuvintele sale ca fiind îndreptate către întreaga bancă tehnică.

Tehnicianul Cristiano Bergodi s-a simțit jignit, așa că a intrat pe teren, l-a apucat de gât pe Cordea, a avut un schimb dur de replici și un contact fizic și cu Karlo Muhar, care încerca să calmeze situația.

Arbitrul Rareș Vidican le-a acordat apoi câte un cartonaș roșu lui Bergodi și lui Cordea.

1982–2000 a fost perioada în care Marius Lăcătuș a evoluat ca fotbalist profesionist, interval în care a jucat pentru FCM Brașov, Steaua București, Real Oviedo și FC Național

