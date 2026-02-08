Bergodi ar putea fi sancționat dur! Ce a scris arbitrul Vidican în raport, după scandalul de la Cluj + ce spune regulamentul +22 foto
Cristiano Bergodi și Rareș Vidican. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Bergodi ar putea fi sancționat dur! Ce a scris arbitrul Vidican în raport, după scandalul de la Cluj + ce spune regulamentul

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 08.02.2026, ora 09:49
alt-text Actualizat: 08.02.2026, ora 16:41
  • CFR Cluj - U Cluj 3-2. „Centralul” Rareș Vidican a consemnat în raportul de arbitraj incidentele produse după fluierul final al derby-ului.
  • Ce riscă Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul oaspeților, conform prevederilor din Regulamentul Disciplinar al competiției, în rândurile de mai jos.

CFR Cluj s-a impus în derby-ul din etapa #26 a Ligii 1, însă meciul a fost marcat de o ieșire șocantă a lui Bergodi, care a sărit la Andrei Cordea și apoi s-a contrat cu Karlo Muhar.

CFR Cluj - U Cluj 3-2. Explicațiile arbitrului Rareș Vidican după scandal

Potrivit raportului întocmit după fluierul final, Andrei Cordea a primit cartonașul roșu pentru „injurii adresate băncii tehnice a echipei Universitatea Cluj”, conform fanatik.ro.

În cazul lui Cristiano Bergodi, arbitrul a notat că tehnicianul italian a fost eliminat pentru „prinderea de ceafă a unui jucător al echipei CFR Cluj”.

CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (15).jpg
CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (15).jpg

Galerie foto (22 imagini)

CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (1).jpg CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (2).jpg CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (3).jpg CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (4).jpg CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (5).jpg
+22 Foto
Conform descrierii din raport și informațiilor apărute ulterior, conflictul ar fi pornit în urma unor replici adresate de Cordea către Dan Nistor, considerate însă de banca tehnică a oaspeților drept ofensatoare la adresa întregului staff.

VIDEO: Golul marcat de Dan Nistor

Ce riscă Bergodi și Cordea, potrivit regulamentului FRF

Regulamentul disciplinar al Federației Române de Fotbal prevede sancțiuni severe în cazul actelor de violență sau al participării la altercații.

Articolul 57 stipulează că un oficial, categorie în care intră și antrenorii, poate fi suspendat între o lună și 12 luni pentru loviri sau alte acte de violență comise în incinta stadionului.

  • „Fapta unui oficial, inclusiv jucătorul in afara jocului, aflat în incinta stadionului de a lovi sau
    a comite alte violențe asupra altei persoane se sancționează cu suspendare de la 1 la 12 luni.
  • Altercația constă în comiterea de brutalităţi, loviri şi alte violenţe în care sunt implicate trei
    sau mai multe persoane.
  • Participarea la o altercație se sancţionează cu suspendare de la 6 la 8 jocuri, în cazul jucătorilor şi cu interzicerea oricărei activităţi legate de fotbal de la 6 la 12 luni, în cazul oficialilor.
  • Cluburile vor fi sanctionate cu penalitate de 5.000 la 100.000 lei.
  • Orice persoană care a încercat să prevină incidentele, sa se apere, să-i apere pe alţii sau să-i
    despartă pe cei implicaţi în altercație nu va fi sancţionată”.

Pentru U Cluj, o eventuală suspendare îndelungată a lui Cristiano Bergodi ar reprezenta o pierdere importantă într-un moment delicat al sezonului.

În cazul lui Andrei Cordea, cartonașul roșu acordat pentru injurii se încadrează la abaterea prevăzută de „Legile Jocului”, respectiv folosirea unui limbaj sau a unor gesturi jignitoare, injurioase ori grosolane.

Pentru această faptă, art. 63.1, lit. f) din regulament prevede o sancțiune de suspendare între 2 și 3 jocuri.

Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
CFR Cluj Cristiano Bergodi liga 1 u cluj bataie rares vidican
