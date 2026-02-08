„Prostia este fără margini” Daniel Pancu, taxat pentru declarațiile despre Bergodi: „Atunci ar fi fost mai de înțeles, că doar bătea neaoș” +22 foto
Foto: IMAGO. Montaj: GOLAZO.ro
Superliga

„Prostia este fără margini” Daniel Pancu, taxat pentru declarațiile despre Bergodi: „Atunci ar fi fost mai de înțeles, că doar bătea neaoș”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 08.02.2026, ora 12:23
alt-text Actualizat: 08.02.2026, ora 12:28
  • CFR Cluj - U Cluj 3-2. Sociologul Gelu Duminică (48 de ani) a comentat declarațiile făcute de antrenorul Daniel Pancu (48 de de ani) după derby.

Finalul partidei din Gruia a fost plin de incidente. Cristiano Bergodi, antrenorul celor de la U Cluj, a avut o ieșire nervoasă și a sărit la bătaie cu Andrei Cordea și Karlo Muhar, jucători ai gazdelor.

Declarațiile lui Pancu, criticate de Gelu Duminică: „Prostia este fără margini”

Daniel Pancu a venit furios la flash-interviu și l-a atacat pe Bergodi: „Să-mi vină străin (n.r. Bergodi, care e italian) în țară, să-mi bată jucătorul pe teren?! Nu există așa ceva. Nu există. Din minutul 85 a vrut să intre, nu la final. Nu e adevărat”.

Ulterior, într-o postare pe Facebook, sociologul Gelu Duminică l-a taxat pe Pancu pentru declarațiile lui, subliniind faptul că tehnicianul a părut mai revoltat de faptul că Bergodi este străin decât de acțiunile acestuia.

„«Antrenor străin să-mi bată jucătorii în țara mea?» se întreba dl Pancu la finalul meciului de aseară dintre CFR și U Cluj, în timpul conferinței de presă.

Pe această logică, dacă antrenorul CFR (n.r. se referă la Bergodi, antrenorul Universității) era urmașul lui Decebal și Traian, gesturile incalificabile ale dlui Bergodi ar fi fost mai de înțeles. Că doar bătea neaoș. Tradițional și dacic. Cu varză, viezure și mânz. Așa, dacă a sărit la bătaie scrâșnind vorbele lui Traian, e nașpa.

Stultitia sine fine est! (n.r. - Prostia este fără margini)”, a transmis Gelu Duminică.

Echipa antrenată de Daniel Pancu a urcat provizoriu pe locul 6 în campionat, poziție care asigură prezența în play-off, cu 41 de puncte acumulate.

FOTO. Momentul când Bergodi a sărit la bătaie în finalul meciului CFR - U cluj 3-2

CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (17).jpg
CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (17).jpg

Galerie foto (22 imagini)

CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (1).jpg CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (2).jpg CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (3).jpg CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (4).jpg CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (5).jpg
+22 Foto
labels.photo-gallery

Daniel Pancu: „Vine un străin să-mi bată jucătorii în țara mea!?”

La finalul partidei cu U Cluj, Daniel Pancu a declarat:

„Eu am intrat cu Elveția pe teren (n.r. - când era selecționer la U21) și n-am atins pe nimeni. M-au făcut toți... Nu am cuvinte, eu nu am cuvinte... Românii...

Să-mi vină străin în țară, să-mi bată jucătorul pe teren?! Nu există așa ceva. Nu există. Din minutul 85 a a vrut să intre, nu la final. Nu e adevărat.

Din minutul 85 îl ținea toată banca lui U Cluj. Nu știu ce s-a întâmplat exact, dar nu e normal. Suntem în România! Antrenor străin să-mi bată mie jucătorul în țara mea?!

Nu mai vorbesc despre fotbal, n-am ce vorbi. Erau favoriți, au avut o zi în plus de odihnă, au avut toate condițiile, o victorie uriașă. La revedere!”, a spus Daniel Pancu la Prima Sport.

Ulterior, la conferința de presă, Pancu a continuat cu un discurs similar:

„Din păcate, nu a fost minunată atmosfera până la final. Sunt încă marcat și trist. Totuși, chiar și cu căderile astea de tensiune, chiar și cu nervii, ești într-o țară străină. Trebuie să ne respecti pe absolut toți. E o lipsă gravă, crasă de respect la adresa românilor. Antrenor străin să-mi bată mie jucători români în țara mea? Asta nu știu, dar nu pot să-l cataloghez.

Mi-e greu, că am o stare din asta de mă simt un nimeni în țara mea, pe pământul meu. În seara asta eu mă simt un nimeni. Astea sunt senzațiile mele în continuare. Nici nu știu dacă mai are rost să vorbesc despre fotbal.

A fost un meci în care ei plecau clar echipa mai odihnită, aveau toate condițiile să fie favoriți, să ne bată. Ne-am luptat ca niște lei, ca niște lei adevărați. Jucătorii, jos părăria încă o dată. V-am spus că am îngenunchiat la propriu, acum trei săptămâni, în fața lor, după jocul cu Metaloglobus.

Merită mult și e extraordinar să fie în play-off. Nici nu știu dacă pot să vorbesc, am o stare... Credeți-mă, credeți-mă. Eu știu cum sunt tratați românii în străinătate. Eu am fost în străinătate. Eu am băgat capul în contră. Eu am alergat mai mult decât omul de acolo care mă plătea. Eu respectam țara, cultura, limba. Cum să bat pe cineva? Păi, eram arestat acum. Atât”, a mai spus Pancu.

VIDEO. Golul marcat de Dan Nistor în CFR Cluj - U Cluj 3-2

„Bergodi îi striga lui Cordea că-l omoară!”  Daniel Pancu, variantă șocantă despre reacția antrenorului de la U Cluj
Superliga
10:43
„Bergodi îi striga lui Cordea că-l omoară!” Daniel Pancu, variantă șocantă despre reacția antrenorului de la U Cluj
Citește mai mult
„Bergodi îi striga lui Cordea că-l omoară!”  Daniel Pancu, variantă șocantă despre reacția antrenorului de la U Cluj

CFR Cluj Cristiano Bergodi Daniel Pancu liga 1 u cluj gelu duminica
