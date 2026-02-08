Lux și opulență la JO de Iarnă Prețurile uluitoare la care pot ajunge echipamentele la patinaj artistic  +5 foto
Lorin Schild (foto: Imago)
Jocurile Olimpice

Lux și opulență la JO de Iarnă Prețurile uluitoare la care pot ajunge echipamentele la patinaj artistic

alt-text Publicat: 08.02.2026, ora 11:21
  • V-ați întrebat vreodată cât costă echipamentul patinatorilor care participă la Jocurile Olimpice de Iarnă? Ei bine, prețurile pot atinge sume uluitoare!
  • Cine le confecționează, din ce materiale sunt fabricate și cât costă, în rândurile de mai jos

Patinajul artistic impresionează atât prin mișcarea în sine, cât și prin costumele strălucitoare purtate de concurenți, mai ales la feminin.

Sportivii de top apelează la designeri cunoscuți. Rochiile sunt confecționate din materiale bielastice și împodobite cu pietre prețioase.

Lux și opulență la JO de Iarnă

Gazzetta dello Sport a consultat un specialist care a oferit detalii despre subiect.

Costumele sunt confecționate din materiale bi-elastice (bi-stretch: un tip de țesătură sau tricot care se întinde în ambele direcții: atât pe lungime, cât și pe lățime) pentru a asigura confort maxim în timpul mișcării.

Sakamoto Kaori (foto: Imago)
Sakamoto Kaori (foto: Imago)

Galerie foto (5 imagini)

Marjorie Lajoie și Zachary-Lagha (foto: Imago) Anastasiia Metelkina și Luka Berulava (foto: Imago) Lorin Schild (foto: Imago) Lara Naki Gutmann (foto: Imago) Sakamoto Kaori (foto: Imago)
+5 Foto


În competiție, accentul se pune pe impactul vizual, iar costumele au adesea aplicate pietre prețioase.

De multe ori se folosește lycra, poate un material cu căptușeală din elastan. Pot apărea și elemente din bumbac (pantaloni de patinatoare) sau șifon, lurex (un material realizat cu fire metalice) sau satin pentru rochiile de damă, scrie gazzetta.it.

La antrenamente, patinatorii folosesc colanți și, uneori, materiale termice.

Rochiile patinatoarelor pot ajunge și la 5.000 de euro!

Așa cum era de așteptat, rochiile patinatoarelor sunt, în general, mult mai scumpe decât costumele bărbătești.

O directoare de producție explică:

„O rochie personalizată costă între 400 și 4.000 de euro, în funcție de materiale, tipul de broderie, pietrele prețioase utilizate și deplasările necesare pentru producție.

Prețul începe de la 500 de euro, dar pentru o rochie olimpică, sumele sunt foarte diferite. Aș spune între 3.000 și 5.000 de euro, cu multe variabile”.

„De obicei, o persoană privată, poate un antrenor sau un coregraf, comandă costumul, apoi mergem la sportivi și facem niște probe, îi sfătuim și poate chiar facem niște ajustări”, spune Elena Dalle Nogare, proprietara și CEO-ul Sagester, o companie cu sediul în Veneto, înființată de 40 de ani, care îmbracă echipa italiană Ghilardi - Ambrosini la Milano-Cortina.

Rochiile sunt realizate într-o singură versiune și, uneori, e nevoie de mici ajustări chiar înainte de concurs. Au existat cazuri în care concurentele au intrat în competiție cu rochiile neterminate.


