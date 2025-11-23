Gestul lui Daniel Pancu VIDEO. A deraiat Rapidul, iar apoi a mers direct la suporterii giuleșteni + Criză de nervi la marginea terenului

CFR – Rapid 3-0. Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul clujenilor, a făcut plecăciuni în fața galeriei Rapidului, echipa la care a scris istorie ca jucător.

Elevii lui Gâlcă s-au încurcat la Cluj. Pentru echipa lui Pancu au marcat de două ori Cordea, iar Korenica a închis tabela.

CFR – Rapid 3-0 . Daniel Pancu a salutat galeria giuleșteană, după victoria la scor de neprezentare

La finalul partidei, Pancu s-a îndreptat către fanii giuleșteni și a gesticulat, în timp ce aceștia scandau mesaje ostile la adresa rivalei FCSB.

Apoi, tehnicianul a făcut o plecăciune, i-a aplaudat pe suporteri și a părăsit terenul în timp ce era aplaudat de fanii care strigau „Panco Italiano”.

Pancu a jucat pentru Rapid în mai multe perioade, prima dată între 1997 și 1999, apoi a părăsit echipa, dar a revenit în perioada 2000–2002, ajungând din nou în Giulești în 2006, 2008, 2011–2015 și 2017–2018.

Daniel Pancu a fost sancționat cu un cartonaș galben în minutul 62 al partidei, după ce a avut o criză de nervi la marginea terenului.

Tehnicianul a cerut ca mijlocașul de la Rapid Keita să fie avertizat în urma unui contact cu Louis Munteanu.

În urma acestui rezultat, clujenii au urcat pe locul 11, cu 19 puncte. Giuleștenii își păstrează momentan locul de lider, cu 35 de puncte acumulate.

