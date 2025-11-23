„Victoria e a foștilor antrenori”  Secundul CFR-ului, mesaj surprinzător după 3-0 cu Rapid + Ce spune despre Pancu +43 foto
Foto: Raed Krishan
Superliga

„Victoria e a foștilor antrenori” Secundul CFR-ului, mesaj surprinzător după 3-0 cu Rapid + Ce spune despre Pancu

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 23.11.2025, ora 23:56
alt-text Actualizat: 23.11.2025, ora 23:58
  • CFR Cluj - Rapid 3-0. George Ciorceri (70 de ani), antrenorul secund al gazdelor, a precizat că succesul de duminică le aparține foștilor antrenori din Gruia.

CFR Cluj a câștigat categoric partida cu Rapid. Andrei Cordea a reușit o „dublă” în minutele 48 și 71, iar Korenica a stabilit scorul final în minutul 77.

„Prea multă încredere” Costel Gâlcă  și-a criticat jucătorii după umilința suferită de Rapid: „Trebuie să fim realiști”
Citește și
„Prea multă încredere” Costel Gâlcă și-a criticat jucătorii după umilința suferită de Rapid: „Trebuie să fim realiști”
Citește mai mult
„Prea multă încredere” Costel Gâlcă  și-a criticat jucătorii după umilința suferită de Rapid: „Trebuie să fim realiști”

CFR Cluj - Rapid 3-0. George Ciorceri: „Victoria este a foștilor antrenori”

George Ciorceri, antrenorul secund al CFR-ului, a precizat că victoria cu Rapid din etapa 17 le aparține foștilor antrenori ai echipei, Andrea Mandorlini și Dan Petrescu.

„Evoluția echipei a fost în ton cu pregătirea lor din ultimele zile. Am văzut băieții foarte motivați, foarte determinați și eram conștient de valoarea lor.

Felicitări antrenorilor care au fost înaintea noastră, Andrea Mandorlini și Dan Petrescu, multă sănătate îi dorim.

Victoria de astăzi aș zice că este a foștilor antrenori, a băieților în mod special. Noi care am venit în ultimul timp, probabil am apăsat pe un buton.

Băieții și-au arătat adevărata față și eu sper că o să mergem pe linia asta mai departe”, a spus George Ciorceri la Digi Sport.

VIDEO. Primul gol reușit de Andrei Cordea în CFR - Rapid 3-0

George Ciorceri: „Daniel Pancu a venit cu multă energie”

Întrebat ce are Daniel Pancu diferit față de Andrea Mandorlini și Dan Petrescu, antrenorul secund de la CFR a precizat:

„Daniel Pancu a venit cu multă energie, cu multă energie, cu mult entuziasm, ceea ce este specific tinerilor antrenori. Și eu cred că noi, care suntem mai în vârstă, din când în când mai punem câte o frână.

E foarte bine să avem energie, doar să nu depășim anumite limite. Și eu cred că, momentan, la noi este un echilibru. Și echipa a simțit treaba asta și a jucat de asemenea natură”, a mai spus George Ciorceri.

FOTO. CFR Cluj - Rapid 3-0

Galerie foto (43 imagini)

CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan
+43 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Inter - AC Milan 0-1 Cristi Chivu pierde primul Derby della Madonnina » Două bare și un penalty ratat!
Campionate
23:54
Inter - AC Milan 0-1 Cristi Chivu pierde primul Derby della Madonnina » Două bare și un penalty ratat!
Citește mai mult
Inter - AC Milan 0-1 Cristi Chivu pierde primul Derby della Madonnina » Două bare și un penalty ratat!
„Venim cu drag să ne antrenăm”  Andrei Cordea, eroul meciului CFR - Rapid, a dezvăluit cum a schimbat Pancu fața echipei
Superliga
23:01
„Venim cu drag să ne antrenăm” Andrei Cordea, eroul meciului CFR - Rapid, a dezvăluit cum a schimbat Pancu fața echipei
Citește mai mult
„Venim cu drag să ne antrenăm”  Andrei Cordea, eroul meciului CFR - Rapid, a dezvăluit cum a schimbat Pancu fața echipei

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
rapid bucuresti CFR Cluj liga 1 george ciorceri
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Gimnastele acuză! GOLAZO.ro are memoriul trimis către ANS de sportivele din lotul național: „Refuzăm să fim abuzate!”
Gimnastica
24.11
Gimnastele acuză! GOLAZO.ro are memoriul trimis către ANS de sportivele din lotul național: „Refuzăm să fim abuzate!”
Citește mai mult
Gimnastele acuză! GOLAZO.ro are memoriul trimis către ANS de sportivele din lotul național: „Refuzăm să fim abuzate!”
PSD îl folosește pe David Popovici În campania lui Daniel Băluță pentru Primăria Bucureștiului, un spot plătit de PSD îi asociază imaginea campionului cu cea a primarului
Diverse
24.11
PSD îl folosește pe David Popovici În campania lui Daniel Băluță pentru Primăria Bucureștiului, un spot plătit de PSD îi asociază imaginea campionului cu cea a primarului
Citește mai mult
PSD îl folosește pe David Popovici În campania lui Daniel Băluță pentru Primăria Bucureștiului, un spot plătit de PSD îi asociază imaginea campionului cu cea a primarului
„Federația riscă dezafilierea!” Un oficial din FR de Gimnastică vine cu un scenariu grav în «cazul Camelia Voinea»: „Mai sunt plângeri împotriva ei”
Gimnastica
24.11
„Federația riscă dezafilierea!” Un oficial din FR de Gimnastică vine cu un scenariu grav în «cazul Camelia Voinea»: „Mai sunt plângeri împotriva ei”
Citește mai mult
„Federația riscă dezafilierea!” Un oficial din FR de Gimnastică vine cu un scenariu grav în «cazul Camelia Voinea»: „Mai sunt plângeri împotriva ei”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:58
Dat afară de FRF! Ion Geolgău nu mai e angajatul Federației, după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală + Ce se întâmplă cu ancheta
Dat afară de FRF! Ion Geolgău nu mai e angajatul Federației, după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală + Ce se întâmplă cu ancheta
23:18
Zeljko Kopic, exasperat Mesaj pentru jucătorii săi după egalul cu Botoșani: „Nu e prima oară când ni se întâmplă asta”
Zeljko Kopic, exasperat Mesaj pentru jucătorii săi după egalul cu Botoșani:  „Nu e prima oară când ni se întâmplă asta”
23:35
„Nu mai puneți gaz pe foc” Leo Grozavu, replica serii după Botoșani - Dinamo: „Antrenez Real Madrid”
„Nu mai puneți gaz pe foc” Leo Grozavu, replica serii după Botoșani - Dinamo: „Antrenez Real Madrid”
00:11
„Rezultat nedrept!” Cătălin Cîrjan și Raul Opruț, nemulțumiți după egalul cu Botoșani: „Au marcat acel gol din nimic”
„Rezultat nedrept!” Cătălin Cîrjan și Raul Opruț, nemulțumiți după egalul cu Botoșani: „Au marcat acel gol din nimic”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Top stiri din sport
Leo Messi, de neoprit! VIDEO: A făcut spectacol, iar Inter Miami a ajuns în premieră în finală  » Borna uluitoare atinsă
Campionate
24.11
Leo Messi, de neoprit! VIDEO: A făcut spectacol, iar Inter Miami a ajuns în premieră în finală » Borna uluitoare atinsă
Citește mai mult
Leo Messi, de neoprit! VIDEO: A făcut spectacol, iar Inter Miami a ajuns în premieră în finală  » Borna uluitoare atinsă
Ce s-a întâmplat cu FCSB Mihai Stoica explică un sezon sub așteptări: „Unii jucători s-au dus în cap” » A identificat și alte probleme
Superliga
24.11
Ce s-a întâmplat cu FCSB Mihai Stoica explică un sezon sub așteptări: „Unii jucători s-au dus în cap” » A identificat și alte probleme
Citește mai mult
Ce s-a întâmplat cu FCSB Mihai Stoica explică un sezon sub așteptări: „Unii jucători s-au dus în cap” » A identificat și alte probleme
„Nu am voie să fac asta?!” Întrebarea care l-a deranjat pe Cristi Chivu după înfrângerea din derby-ul cu AC Milan
Stranieri
24.11
„Nu am voie să fac asta?!” Întrebarea care l-a deranjat pe Cristi Chivu după înfrângerea din derby-ul cu AC Milan
Citește mai mult
„Nu am voie să fac asta?!” Întrebarea care l-a deranjat pe Cristi Chivu după înfrângerea din derby-ul cu AC Milan
Ronaldo, ce bijuterie! VIDEO. Portughezul ajunge la 954 de goluri cu o foarfecă senzațională
Campionate
24.11
Ronaldo, ce bijuterie! VIDEO. Portughezul ajunge la 954 de goluri cu o foarfecă senzațională
Citește mai mult
Ronaldo, ce bijuterie! VIDEO. Portughezul ajunge la 954 de goluri cu o foarfecă senzațională

Echipe/Competiții

fcsb 51 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 15 rapid 7 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 20 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
25.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share