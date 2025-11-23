„Victoria e a foștilor antrenori” Secundul CFR-ului, mesaj surprinzător după 3-0 cu Rapid + Ce spune despre Pancu

CFR Cluj - Rapid 3-0. George Ciorceri (70 de ani), antrenorul secund al gazdelor, a precizat că succesul de duminică le aparține foștilor antrenori din Gruia.

CFR Cluj a câștigat categoric partida cu Rapid. Andrei Cordea a reușit o „dublă” în minutele 48 și 71, iar Korenica a stabilit scorul final în minutul 77.

CFR Cluj - Rapid 3-0 . George Ciorceri: „Victoria este a foștilor antrenori”

George Ciorceri, antrenorul secund al CFR-ului, a precizat că victoria cu Rapid din etapa 17 le aparține foștilor antrenori ai echipei, Andrea Mandorlini și Dan Petrescu.

„Evoluția echipei a fost în ton cu pregătirea lor din ultimele zile. Am văzut băieții foarte motivați, foarte determinați și eram conștient de valoarea lor.

Felicitări antrenorilor care au fost înaintea noastră, Andrea Mandorlini și Dan Petrescu, multă sănătate îi dorim.

Victoria de astăzi aș zice că este a foștilor antrenori, a băieților în mod special. Noi care am venit în ultimul timp, probabil am apăsat pe un buton.

Băieții și-au arătat adevărata față și eu sper că o să mergem pe linia asta mai departe”, a spus George Ciorceri la Digi Sport.

VIDEO. Primul gol reușit de Andrei Cordea în CFR - Rapid 3-0

George Ciorceri: „Daniel Pancu a venit cu multă energie”

Întrebat ce are Daniel Pancu diferit față de Andrea Mandorlini și Dan Petrescu, antrenorul secund de la CFR a precizat:

„Daniel Pancu a venit cu multă energie, cu multă energie, cu mult entuziasm, ceea ce este specific tinerilor antrenori. Și eu cred că noi, care suntem mai în vârstă, din când în când mai punem câte o frână.

E foarte bine să avem energie, doar să nu depășim anumite limite. Și eu cred că, momentan, la noi este un echilibru. Și echipa a simțit treaba asta și a jucat de asemenea natură”, a mai spus George Ciorceri.

FOTO. CFR Cluj - Rapid 3-0

