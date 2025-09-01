Neymar îl contrazice pe Ancelotti Versiunea jucătorului care n-a prins lotul Braziliei: „Nu are legătură cu starea mea fizică”
Neymar. Foto: „X”, @SantosFC
Neymar îl contrazice pe Ancelotti Versiunea jucătorului care n-a prins lotul Braziliei: „Nu are legătură cu starea mea fizică”

Ionuț Cojocaru
Publicat: 01.09.2025, ora 12:58
  • Naționala Braziliei traversează primele momente tensionate sub comanda lui Carlo Ancelotti (66 de ani).
  • Neymar (33 de ani) a jucat toate cele 90 de minute ale partidei Santos - Fluminense (0-0), după ce selecționerul a spus că nu-l cheamă la lot pentru că ar fi accidentat.

Brazilia va disputa ultimele două partide din grupa de calificare la Cupa Mondială pe 5 septembrie, contra Chile, și pe 10 septembrie, împotriva Boliviei.

Neymar îl contrazice pe Ancelotti

Starul brazilian, integralist în ultima partidă de campionat încheiată la egalitate, 0-0, cu Fluminense, a afirmat că absența sa din lotul pentru meciurile cu Chile și Bolivia ține exclusiv de o decizie tehnică.

Cred că am fost lăsat pe dinafară din motive tehnice, nu cred că are legătură cu starea mea fizică”, explica Neymar, conform marca.com.

Ancelotti subliniase la anunțarea convocărilor că Neymar a avut o mică problemă medicală și că prioritatea este ca acesta să revină în formă maximă pentru Cupa Mondială.

„Neymar nu face parte din lot, deoarece a avut o mică problemă săptămâna trecută. Nu are sens să îl punem la încercare. Toată lumea îl cunoaște pe Neymar, echipa națională și toți fanii brazilieni.

Neymar, ca și ceilalți, trebuie să fie în formă fizică bună pentru a ajuta echipa să aibă performanțe bune și să încerce să dea tot ce are mai bun la Cupa Mondială”, a precizat tehnicianul, în condițiile în care Brazilia este deja calificată la Cupa Mondială.

20 de meciuri
a jucat Neymar pentru Santos, de la revenirea sa în Brazilia. Atacantul a marcat șase goluri și a oferit trei pase decisive

Întrebat dacă a vorbit cu Neymar despre faptul că a decis să nu-l convoace, Ancelotti a spus:

„Nu trebuie să-i sun să le dau explicații. Dacă vor, mă pot suna. Rodrygo are numărul meu. Nu știu dacă Neymar are numărul meu, dar cred că-l are”.

Faptul că nu a fost convocat extinde pauza lui Neymar de la națională la aproape doi ani, ultima sa prezență fiind în octombrie 2023.

79
de goluri are Neymar, în 128 de apariții, în tricoul Braziliei. A jucat ultima oară în tricoul Selecao, în anul 2023

Lotul convocat de Ancelotti pentru „dubla” cu Chile și Bolivia

  • Portari: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Hugo Souza (Corinthians)
  • Fundaşi: Alexsandro (Lille), Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (AS Monaco), Douglas Santos (Zenit Sank Petersburg), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Vitinho (Botafogo), Wesley (AS Roma)
  • Mijlocaşi: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Jean lucas (Bahia), Lucas Paqueta (West Ham United)
  • Atacanţi: Estevao (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), Joao Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luis Henrique (Zenit Sankt Petersburg), Samuel Lino (Flamengo), Raphinha (FC Barcelona), Richarlison (Tottenham)

santos carlo ancelotti brazilia fluminense neymar
10:03
Moment impresionant în Norvegia Fosta jucătoare de la HCM Baia Mare a revenit pe teren la două luni după ce a fost diagnosticată cu cancer: „Un val de emoții”
Handbal
01.09
Moment impresionant în Norvegia Fosta jucătoare de la HCM Baia Mare a revenit pe teren la două luni după ce a fost diagnosticată cu cancer: „Un val de emoții”
Citește mai mult
Moment impresionant în Norvegia Fosta jucătoare de la HCM Baia Mare a revenit pe teren la două luni după ce a fost diagnosticată cu cancer: „Un val de emoții”
„Eliberați din sclavie” Mourinho, contestat pentru eșecul Fenerbahce: „E terminat!”. Cine ar putea antrena cu FCSB
Campionate
01.09
„Eliberați din sclavie” Mourinho, contestat pentru eșecul Fenerbahce: „E terminat!”. Cine ar putea antrena cu FCSB
Citește mai mult
„Eliberați din sclavie” Mourinho, contestat pentru eșecul Fenerbahce: „E terminat!”. Cine ar putea antrena cu FCSB
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Superliga
01.09
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Citește mai mult
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Erik ten Hag, demis de Leverkusen Remiza cu Bremen  i-a fost fatală! În 2024, olandezul a fost dat afară de Manchester United
Campionate
01.09
Erik ten Hag, demis de Leverkusen Remiza cu Bremen i-a fost fatală! În 2024, olandezul a fost dat afară de Manchester United
Citește mai mult
Erik ten Hag, demis de Leverkusen Remiza cu Bremen  i-a fost fatală! În 2024, olandezul a fost dat afară de Manchester United

fcsb 87 CFR Cluj 40 dinamo bucuresti 14 rapid 7 Universitatea Craiova 42 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 2 uta arad 7 farul constanta 4

