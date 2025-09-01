Neymar îl contrazice pe Ancelotti Versiunea jucătorului care n-a prins lotul Braziliei: „Nu are legătură cu starea mea fizică”

Naționala Braziliei traversează primele momente tensionate sub comanda lui Carlo Ancelotti (66 de ani).

Neymar (33 de ani) a jucat toate cele 90 de minute ale partidei Santos - Fluminense (0-0), după ce selecționerul a spus că nu-l cheamă la lot pentru că ar fi accidentat.

Brazilia va disputa ultimele două partide din grupa de calificare la Cupa Mondială pe 5 septembrie, contra Chile, și pe 10 septembrie, împotriva Boliviei.

Neymar îl contrazice pe Ancelotti

Starul brazilian, integralist în ultima partidă de campionat încheiată la egalitate, 0-0, cu Fluminense, a afirmat că absența sa din lotul pentru meciurile cu Chile și Bolivia ține exclusiv de o decizie tehnică.

„Cred că am fost lăsat pe dinafară din motive tehnice, nu cred că are legătură cu starea mea fizică”, explica Neymar, conform marca.com.

Ancelotti subliniase la anunțarea convocărilor că Neymar a avut o mică problemă medicală și că prioritatea este ca acesta să revină în formă maximă pentru Cupa Mondială.

„Neymar nu face parte din lot, deoarece a avut o mică problemă săptămâna trecută. Nu are sens să îl punem la încercare. Toată lumea îl cunoaște pe Neymar, echipa națională și toți fanii brazilieni.

Neymar, ca și ceilalți, trebuie să fie în formă fizică bună pentru a ajuta echipa să aibă performanțe bune și să încerce să dea tot ce are mai bun la Cupa Mondială”, a precizat tehnicianul, în condițiile în care Brazilia este deja calificată la Cupa Mondială.

20 de meciuri a jucat Neymar pentru Santos, de la revenirea sa în Brazilia. Atacantul a marcat șase goluri și a oferit trei pase decisive

Întrebat dacă a vorbit cu Neymar despre faptul că a decis să nu-l convoace, Ancelotti a spus:

„Nu trebuie să-i sun să le dau explicații. Dacă vor, mă pot suna. Rodrygo are numărul meu. Nu știu dacă Neymar are numărul meu, dar cred că-l are”.

Faptul că nu a fost convocat extinde pauza lui Neymar de la națională la aproape doi ani, ultima sa prezență fiind în octombrie 2023.

79 de goluri are Neymar, în 128 de apariții, în tricoul Braziliei. A jucat ultima oară în tricoul Selecao, în anul 2023

Lotul convocat de Ancelotti pentru „dubla” cu Chile și Bolivia

Portari : Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Hugo Souza (Corinthians)

: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Hugo Souza (Corinthians) Fundaşi : Alexsandro (Lille), Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (AS Monaco), Douglas Santos (Zenit Sank Petersburg), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Vitinho (Botafogo), Wesley (AS Roma)

: Alexsandro (Lille), Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (AS Monaco), Douglas Santos (Zenit Sank Petersburg), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Vitinho (Botafogo), Wesley (AS Roma) Mijlocaşi : Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Jean lucas (Bahia), Lucas Paqueta (West Ham United)

: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Jean lucas (Bahia), Lucas Paqueta (West Ham United) Atacanţi: Estevao (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), Joao Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luis Henrique (Zenit Sankt Petersburg), Samuel Lino (Flamengo), Raphinha (FC Barcelona), Richarlison (Tottenham)

