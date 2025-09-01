Nebunie la Legia lui Edi Al doilea eșec la rând în Polonia. Antrenorul atacă șefii, golgeter accidentat grav, jucătorii s-au certat cu fanii 
Iordănescu are contract pe doi ani cu Legia Varșovia Foto: Imago
Campionate

Nebunie la Legia lui Edi Al doilea eșec la rând în Polonia. Antrenorul atacă șefii, golgeter accidentat grav, jucătorii s-au certat cu fanii

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 01.09.2025, ora 12:50
alt-text Actualizat: 01.09.2025, ora 12:58
  • Edward Iordănescu a pierdut iar cu Legia în campionat, 1-2 în deplasarea de la Cracovia. 
  • Tehnicianul a criticat subtil conducătorii de mai multe ori după a doua înfrângere consecutivă.
  • Edi a pierdut cel mai prolific om din lot, iar jucătorii lui au intrat în conflict cu suporterii rivali și au devastat vestiarul.

Calificat în faza principală de Conference League, după un 3-3 cu prelungiri joi, în fața scoțienilor de la Hibernian (câștigase în turul play-off-ului, 2-1), Edward Iordănescu a revenit duminică în Ekstraklasa.

Și s-a încheiat rău la Cracovia: 1-2, a doua înfrângere consecutivă în campionatul polonez.

12 este locul Legiei
Varșovia după cinci meciuri (7 puncte), pierzând ultimele două partide, 0-1 cu Wisla Plock și 1-2 cu FC Cracovia, ambele în deplasare

Iordănescu nu ezită să critice clubul la fiecare afirmație: „Facem compromisuri”

Iordănescu, 47 de ani, care sugerase la jumătatea săptămânii că și-ar putea da demisia, a atacat subtil șefii clubului în mai multe momente ale conferinței.

„E important să le oferi antrenorilor mai multe opțiuni pentru a alege exact lotul dorit”, a declarat Edi, potrivit site-ului Legia.net.

Am dormit patru, cinci ore în ultima vreme. Trebuie să mă refac. Sunt obosit, am nevoie de odihnă Edward Iordănescu, antrenor Legia

„Am pierdut acum în fața unei echipe care are stabilitate și era favorită, chiar dacă asta nu ne convine”, a adăugat el.

„Am jucat 14 meciuri și în 12 a trebuit să modificăm formația din diverse motive. Nu e ușor”, a mai spus.

Iordănescu, supărat, în timpul meciului de la Cracovia Foto: Imago Iordănescu, supărat, în timpul meciului de la Cracovia Foto: Imago
Iordănescu, supărat, în timpul meciului de la Cracovia Foto: Imago

„Să menținem o structură. Dacă schimbăm liniile și pozițiile jucătorilor, facem compromisuri pentru a găsi soluții. Duce la lipsa stabilității, nu există legătură între ei”.

Dacă ne uităm câți jucători au plecat și au venit, nu e ușor. Aș vrea să pot face magie pentru a accelera procesul, dar e imposibil Edward Iordănescu, antrenor Legia

Iordănescu rămâne șase luni fără golgeterul Nsame: „Sunt trist”

Confruntarea de la Cracovia a avut un final dramatic pentru Legia.

Edi a rămas fără golgeter. După o accelerare, atacantul camerunez Jean-Pierre Nsame (6 goluri în 12 meciuri) s-a prăbușit în iarbă.

Pare o ruptură a tendonului ahilean, ceea ce înseamnă minimum șase luni de pauză.

„E o noapte tristă pentru noi. Sunt trist din cauza rezultatului, dar și mai mult din cauza accidentării lui Nsame. Probabil va lipsi mult timp”, a afirmat Iordănescu.

14 meciuri are
Iordănescu la Legia în toate competițiile: 8 victorii, 3 egaluri, 3 înfrângeri

„Am pierdut un jucător de foarte bună calitate și o persoană fantastică.

Leziunile de acest gen nu sunt provocate doar de numărul partidelor disputate, ci și de oboseală. Sunt sigur”. 

Jucătorii Legiei, conflict cu suporterii adverși și vestiar devastat

Duelul de la Cracovia s-a terminat cu incidente. Pe teren, mai mulți fotbaliști ai Legiei s-au certat cu fanii rivali, fiind aproape de bătaie, conform presei locale.

În culmea furiei, jucătorii lui Edi au devastat vestiarul. Au lăsat în urmă mizerie și uși cu urmele loviturilor

polonia Legia Varsovia edward iordanescu Ekstraklasa FC Cracovia
