Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul echipei CFR Cluj, a vorbit despre situația lui Louis Munteanu (23 de ani), golgheterul din sezonul trecut al Ligii 1.

Tehnicianul susține că atacantul nu a fost lăsat să se antreneze la începutul sezonului, acesta fiind motivul pentru care nu a mai reușit să aibă reușitele din stagiunea precedentă.

Daniel Pancu, despre situația lui Louis Munteanu: „ L-au oprit din antrenamente!”

Daniel Pancu a vorbit despre Louis Munteanu, cel care ar putea părăsi gruparea din Gruia în această iarnă, echipe din cele mai importante ligi ale Europei aflându-se pe urmele sale.

Tehnicianul susține că tânărul atacant nu a fost lăsat de foștii conducători ai clubului să se antreneze în vară, aceștia fiind convinși că vor reuși să îl vândă pe atacant. La acea vreme, președinte era Cristian Balaj.

„L-am prins într-o situație mai complicată la club. La ce am auzit și ce s-a întâmplat, s-a descurcat foarte bine.

L-au oprit de la antrenamente... l-au oprit, nu s-a antrenat vreo trei săptămâni la început, pentru că știa toată lumea că pleacă. N-ai cum, a fost discontinuu total. Și din fier dacă ești, și nu ai cum să reziști unei asemenea situații.

Louis Munteanu este un bonus, ca antrenor mi-aș dori foarte mult să rămână. Acum, nu știu... clubul...”, a spus Daniel Pancu, potrivit digisport.ro.

4,5 milioane de euro este cota de piață a lui Louis Munteanu, conform Transfermarkt

În actualul sezon, Louis Munteanu a fost departe de performanțele sale anterioare. Atacantul a jucat 21 de meciuri în toate competițiile la CFR Cluj și a reușit să marcheze doar 3 goluri și să ofere 6 pase decisive.

