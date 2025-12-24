„Atunci nu mai erau probleme?” Nicolae Stanciu, replici acide pentru Lucescu și Boloni : „În privat îți zice ceva, iar în presă altceva”

Nicolae Stanciu (32 de ani), mijlocașul celor de la Genoa, a vorbit despre situația sa și le-a oferit un răspuns lui Mircea Lucescu (80 de ani) și Ladislau Boloni (72 de ani), după ce aceștia l-au criticat.

Fotbalistul cu 84 de meciuri la echipa națională a reacționat după ce Boloni și Lucescu i-au adus critici, ca urmare a perioadei nefaste pe care acesta o traversează.

Nicolae Stanciu, răspuns pentru Mircea Lucescu: „Nu ține chestia asta”

După ce Mircea Lucescu a declarat că forma lui Stanciu a scăzut ca urmare a perioadei pe care acesta a petrecut-o în Arabia Saudită, mijlocașul nu s-a putut abține și i-a răspuns selecționerului.

„Declarația asta am văzut-o și eu în presă. După meci (n.r. 2-2 cu Cipru), nici mie, nici lui Răzvan (Marin), nu ne-a zis nimic în vestiar sau după aceea că noi am fi vinovați. Dar eu mi-am asumat mereu eșecurile și am luat culpa asupra mea când echipa a pierdut, pentru că așa mi se pare normal.

Așa simt. Cât despre restul, la Euro 2024 m-am dus din Arabia, tot din Arabia am venit și în Liga Națiunilor, când am câștigat șase meciuri din șase și atunci nu mai erau probleme, așa că nu văd de ce m-ar fi tras în spate Arabia. Nu cred că ține chestia asta.

În campania pentru Euro am venit din China și erau șase ore diferență de fus orar. Lumea zicea că în China nu e un campionat bun, dar eu am jucat atunci zece meciuri de calificare cu naționala, am marcat goluri și am mers la turneul final”, a declarat Nicolae Stanciu, conform gsp.ro.

15 goluri a marcat Nicolae Stanciu pentru echipa națională. A livrat și 9 pase decisive

Nicolae Stanciu, răspuns pentru Boloni: „Dacă a zis că nu am calitate, de ce m-a sunat să mă întrebe dacă vreau să merg la echipa sa?”

Ladislau Boloni l-a criticat recent pe Stanciu, declarând despre acesta că nu are suficientă calitate pentru a valora 10 milioane de euro, cât au plătit Anderlecht și Al-Ahli pentru a-i obține semnătura.

Fostul căpitan al naționalei i-a răspuns antrenorului și a dezvăluit că Boloni a dorit să îl transfere în urmă cu câțiva ani.

„Nu am ce să-i răspund domnului Boloni, dar mă gândesc, dacă nu aveam valoare, de ce m-a sunat pe mine și pe Chipciu să ne întrebe dacă vrem să mergem la dânsul la echipă, în Belgia?

Adică în privat îți spune ceva, iar după aceea zice altceva în presă! Nu mă afectează însă astfel de lucruri. Nu e nici primul, nici ultimul om care m-a criticat. Personal, sunt mândru de ceea ce am reușit până acum în carieră.

Am câștigat titluri în patru țări diferite, n-am fost accidentat mai deloc, am adunat peste 600 de meciuri, ceea ce nu mi se pare puțin lucru”, a mai spus Nicolae Stanciu.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport