„Să plece acum de la FCSB!”  Daniel Pancu, despre Tavi Popescu : „E într-un mediu în care e blocat”

Daniel Pancu (48 de ani), fostul selecționer al României U21, a vorbit despre situația lui Octavian Popescu (22 de ani)

Fostul internațional român i-a oferit un sfat tânărului fotbalist.

Daniel Pancu l-a antrenat pe Tavi Popescu la naționala U21.

Daniel Pancu, sfat pentru Octavian Popescu: „Să plece acum de la FCSB”

Fostul selecționer este de părere că talentatul fotbalist are nevoie de o schimbare în cariera sa. Acesta l-a sfătuit să plece cât mai rapid de la FCSB.

„Eu l-aș sfătui să plece acum. E discontinuu în evoluţii, în minutele jucate. Titular, apoi rezervă, schimbat la pauză, alteori nu intră deloc. E foarte greu.

Chiar mă gândeam la el, cum mă mai gândesc la jucători. Îi mai sun din când în când, să văd ce mai fac. La el mă gândeam ieri sau alaltăieri. Dacă aș fi fost în locul lui, aș fi încercat să plec, de exemplu, în iarnă.

E discontinuu de un an. La echipa națională nu am avut probleme cu el. Comparativ, e o diferenţă mare între el şi Thiam. E un jucător de forţă, tehnic, rapid, dar e întrerupt în efort”, a declarat Daniel Pancu, pentru gsp.ro.

Ar fi normal ca Tavi să plece, e păcat. E în continuare un jucător tânăr, are trei turnee finale cu naţionala de tineret. E într-un mediu în care e blocat. Daniel Pancu

Daniel Pancu: „A fost un an greu pentru el”

„Au fost şi accidentări. Ultimul an a fost greu pentru el. Dacă nu îşi găseşte un mediu în care să fie folosit constant, va fi din ce în ce mai greu. Mai sunt şi alţi jucători firavi, dar el compensează mult prin calitatea foarte mare pe care o are, modul în care se descurcă în spaţii mici.

Are şi o finalizare bună, dar ajunge prea rar în acea poziţie. E un jucător mai util ca al doilea atacant. E clar că nu mai poate creşte fizic, probabil că şi lucrează în sala de forţă, se implică la antrenamente, asta e construcţia lui.

În schimb, postul i-l văd undeva mai aproape de un vârf foarte puternic, cu multă libertate, deşi nu prea se duce în partea dreaptă”, a mai adăugat Daniel Pancu.

