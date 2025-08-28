Cine comentează meciurile Toate cele 3 partide de astăzi sunt transmise la TV și vor avea nu mai puțin de 9 comentatori
Europa League

Cine comentează meciurile Toate cele 3 partide de astăzi sunt transmise la TV și vor avea nu mai puțin de 9 comentatori

Dan Udrea
Publicat: 28.08.2025, ora 16:10
alt-text Actualizat: 28.08.2025, ora 16:10
  • Craiova - Bașakșehir și CFR - Hacken sunt transmise de Prima Sport și Digi Sport, în vreme ce FCSB - Aberdeen se vede pe Pro TV

E o seară în care fotbalul va fi iarăși numărul 1 în audiența posturilor de televiziune. Mai ales că două dintre cele 3 meciuri programate astăzi au o miză fantastică: FCSB și Craiova pornesc cu prima șansă de a se califica. După 2-7 în Suedia, CFR are manșa secundă cu Hacken, șanse aproape zero, dar inclusiv acest meci va fi transmis la TV.

E astăzi ziua cea mai tare de după ‘89? Trei echipe românești joacă acasă în Europa. Nu luptă doar pentru calificări, ci și pentru stabilirea unui record fabulos
Unde se văd cele 3 partide

Cele 3 televiziuni care vor transmite partidele au pregătit, ca voci care să însoțească meciurile, cei mai importanți comentatori pe care îi au.

Partida din Bănie a determinat ambele posturi de sport, Prima Sport și Digi Sport, să trimită câte doi comentatori chiar la fața locului, ca să transmită de la stadion, lucru care nu se întâmplă cu toate jocurile de Liga 1.

Cine comentează Craiova - Bașakșehir

  • Prima Sport 1 - Emil Grădinescu, Costi Mocanu
  • Digi Sport 1 - George Dobre, Ionuț Angheluță

Un alt meci care se anunță extrem de atractiv și cu un potențial uriaș de a face audiență e FCSB - Aberdeen. Pe Arena Națională se vor afla la microfonul Pro TV: Ion Alexandru și Mihai Mironică.

Returul dintre CFR și Hacken, în care se va produce debutul lui Mandorlini în acest al treilea mandat pe banca ardelenilor, va fi comentat de:

  • Prima Sport 2 - Mădălin Negoiță
  • Digi Sport 2 - Emil Hossu-Longin și Adi Dobre

România are garantate încă minimum 6 meciuri europene în 2025

Chiar și dacă toate cele 3 echipe ale noastre vor pierde calificarea în această seară, România tot va fi pe tabloul principal al unei competiții în acest sezon.

FCSB are garantată Conference League în cazul în care va fi eliminată de Aberdeen. Ceea ce înseamnă că va disputa 6 meciuri în grupa XXL, în intervalul 2 octombrie - 18 decembrie.

Dacă va termina între primele 24, dintre cele 36 care participă, va juca și în faza eliminatorie, la început de 2026.

În schimb, dacă FCSB va trece de Aberdeen, iar Craiova o va scoate pe Bașakșehir, atunci bucureștenii vor avea 8 meciuri în Europa League, iar oltenii 6 în Conference.

Indiferent câte echipe vom avea pe tabloul principal, toate partidele vor fi transmise de Prima Sport și Digi Sport, care au drepturile antamate inclusiv pentru sezonul 2026-2027.

