LeBron James, încă un record VIDEO. Borna incredibilă atinsă de starul lui  Los Angeles Lakers: „Am început de la zero și am ajuns numărul 1”
LeBron James (Foto: IMAGO)
Baschet

LeBron James, încă un record VIDEO. Borna incredibilă atinsă de starul lui Los Angeles Lakers: „Am început de la zero și am ajuns numărul 1”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 06.03.2026, ora 11:47
alt-text Actualizat: 06.03.2026, ora 11:48
  • LeBron James (41 de ani) a stabilit un nou record, după ce l-a depășit pe Kareem Abdul-Jabbar (78 de ani) la numărul de coșuri marcate în timpul sezonului regular din NBA.
  • Starul nu a reușit să o ajute pe Los Angeles Lakers să evite înfrângerea în fața celor de la Denver Nuggets, scor 113-120. Mai mult: s-a accidentat!

La începutul partidei, James avea nevoie să înscrie trei coșuri (aruncările libere nu sunt luate în calcul) pentru a-l depăși pe legendarul Abdul-Jabbar.

LeBron James, cele mai multe coșuri marcate în istoria NBA

LeBron l-a egalat pe Abdul-Jabbar cu un slam dunk reușit după o pasă venită de la Luka Doncic, iar recordul l-a doborât cu 11,8 secunde înainte de finalul primului sfert, când a aruncat peste Zeke Nnaji.

Când James s-a dus pe bancă, crainicul celor de la Denver Nuggets a anunțat publicul despre realizarea lui LeBron, iar starul a fost aplaudat în picioare de fanii aflați în Ball Arena.

A fost coșul său cu numărul 15.838! Starul a bifat această performanță pe parcursul a 23 de sezoane. În 1989, Abdul-Jabbar punea capăt unei cariere de 20 de ani în care a bifat 15.837 de coșuri. Poziția a treia în această ierarhie este ocupată de Karl Malone: 13.528 de coșuri.

Până la finalul meciului, LeBron a ajuns la borna 15.842. Denver Nuggets ocupă locul 5 în Conferința de Vest (39 victorii, 24 înfrângeri), iar Los Angeles Lakers se află pe 6 (37 / 25).

16 puncte
a marcat LeBron James în meciul cu Denver Nuggets. A mai reușit 5 recuperări și 8 pase decisive

LeBron James: „A trebuit să încep de la zero și să ajung numărul 1”

După înfrângerea cu Denver Nuggets, LeBron James a vorbit despre noul său record.

„Este una dintre aruncările mele brevetate (n.r. - cea prin care a doborât recordul). Este ceva la care am lucrat de-a lungul întregii mele cariere. Așadar, faptul că am această abilitate de a realiza o astfel de aruncare este destul de grozav.

Evident că mă doare cotul, mă doare această înfrângere. Este o realizare destul de grozavă, dar mi-e greu să-mi dau seama cum arată. Este ceva ce nu mi-am propus niciodată să realizez.

Am venit în această ligă înțelegând că trebuie să o iau de la zero. Ca număr 1 în țară, a trebuit să o iau de la zero și să ajung la nivelul de jucător numărul 1 în lume.

Asta era mentalitate mea... Și în seara asta nu era unul dintre obiective. Dar este o realizare destul de cool și este ceva incredibil să vezi lista și să vezi jucătorii care au reușit asta, care au ajuns în această ligă.

Nu știu câți jucători au jucat în NBA, dar sunt cei mai buni jucători din lume. Și faptul că numele meu este menționat alături de cei mai mari și că sunt în fruntea listei este extraordinar”, a afirmat LeBron, potrivit latimes.com.

51,6%
din cele 31.274 de aruncări încercate de LeBron James de-a lungul carierei s-au transformat în puncte. Kareem Abdul-Jabbar a avut o rată de conversie de 55,9%

Încă un record? Deocamdată are probleme la cot

LeBron a suferit o accidentare la cot în al patrulea sfert și nu se știe dacă va juca vineri împotriva echipei Indiana Pacers.

„Acum mă doare destul de tare. Sper că mâine mă voi trezi și nu mă voi simți mai rău decât acum. Sau, dacă mă voi simți mai bine, ar fi minunat. Așa că, luăm fiecare zi pe rând. Vom vedea ce se va întâmpla”, a afirmat James.

Dacă nu va suferi vreo accidentare gravă, LeBron ar putea stabili un alt record impresionant în luna martie: trebuie să mai joace în doar 5 meciuri pentru a-l egala pe Robert Parish (1.611) în clasamentul celor mai multe partide disputate în NBA.

James deține deja recordul ligii pentru numărul de partide jucate în play-off (292).

