„Am simțit frustrare” Ștefan Târnovanu, despre revenirea în poarta FCSB: „Nu știu dacă ai nevoie de pedeapsă la fotbal”

- FCSB - Oțelul 4-0. Ștefan Târnovanu (25 de ani), portarul campioanei, a vorbit despre revenirea sa în primul „11” al echipei.
Titularizarea lui Târnovanu a fost una dintre surprizele pregătite de Mirel Rădoi pentru duelul din etapa #4 a play-out-ului. Acesta nu mai apărase pentru FCSB în Liga 1 din 25 ianuarie, de la înfrângerea cu 1-4 în fața CFR-ului.
Până la revenirea lui Târnovanu între buturile celor de la FCSB, în primul „11” al roș-albaștrilor a fost prezent Matei Popa (18 ani), pentru a acoperi regula U21.
La finalul partidei de sâmbătă de pe Arena Națională, Târnovanu a vorbit despre decizia conducerii clubului de a-l trimite pe banca de rezerve, ca urmare a greșelilor lui din sezonul regulat.
„Am avut o discuţie cu patronul echipei (n.r. Gigi Becali). Ce va fi din vară nu ştiu. Am făcut un meci foarte bun defensiv şi ofensiv.
Nu m-am simţit nedreptăţit. Nu ştiu dacă ai nevoie de pedeapsă la fotbal. Cred că dacă trebuia să fiu scos, se putea mai devreme. Noi să fim sănătoşi”, a declarat Ștefan Târnovanu, citat de la orangesport.ro.
Cât despre victoria categorică împotriva Oțelului, portarul de la FCSB a declarat:
„Sunt foarte fericit pentru că am câştigat. Am făcut o primă repriză senzaţională. Cred că cea mai bună, nu îmi amintesc acum. Sper să o ţinem aşa până la final ca să ne atingem obiectivul.
Mister (n.r. Mirel Rădoi) ne-a spus să ne gândim la un cuvânt pentru starea noastră. Am simţit frustrare şi asta m-a motivat.
Cum a spus patronul echipei, vreau ca echipa să câştige. Dacă joc, mă bucur. Când a zis Mister că lucrurile se vor schimba am primit mai multă încredere şi m-am antrenat şi mai bine”, a mai precizat Ștefan Târnovanu.
Clasamentul în play-out
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|7
|UTA Arad
|4
|31
|8
|FCSB
|4
|30
|9
|Botoșani
|4
|27
|10
|Oțelul
|4
|24
|11
|Farul
|4
|23
|12
|Csikszereda
|3
|20
|13
|Unirea Slobozia
|3
|19
|14
|Petrolul Ploiești
|3
|19*
|15
|Hermannstadt
|4
|18*
|16
|Metaloglobus
|3
|10