„Am simțit frustrare” Ștefan Târnovanu, despre revenirea în poarta FCSB: „Nu știu dacă ai nevoie de pedeapsă la fotbal”

FCSB - Oțelul 4-0. Ștefan Târnovanu (25 de ani), portarul campioanei, a vorbit despre revenirea sa în primul „11” al echipei.

Titularizarea lui Târnovanu a fost una dintre surprizele pregătite de Mirel Rădoi pentru duelul din etapa #4 a play-out-ului. Acesta nu mai apărase pentru FCSB în Liga 1 din 25 ianuarie, de la înfrângerea cu 1-4 în fața CFR-ului.

FCSB - Oțelul 4-0 . Ștefan Târnovanu: „Nu ştiu dacă ai nevoie de pedeapsă la fotbal”

Până la revenirea lui Târnovanu între buturile celor de la FCSB, în primul „11” al roș-albaștrilor a fost prezent Matei Popa (18 ani), pentru a acoperi regula U21.

La finalul partidei de sâmbătă de pe Arena Națională, Târnovanu a vorbit despre decizia conducerii clubului de a-l trimite pe banca de rezerve, ca urmare a greșelilor lui din sezonul regulat.

„Am avut o discuţie cu patronul echipei (n.r. Gigi Becali). Ce va fi din vară nu ştiu. Am făcut un meci foarte bun defensiv şi ofensiv.

Nu m-am simţit nedreptăţit. Nu ştiu dacă ai nevoie de pedeapsă la fotbal. Cred că dacă trebuia să fiu scos, se putea mai devreme. Noi să fim sănătoşi”, a declarat Ștefan Târnovanu, citat de la orangesport.ro.

Cât despre victoria categorică împotriva Oțelului, portarul de la FCSB a declarat:

„Sunt foarte fericit pentru că am câştigat. Am făcut o primă repriză senzaţională. Cred că cea mai bună, nu îmi amintesc acum. Sper să o ţinem aşa până la final ca să ne atingem obiectivul.

Mister (n.r. Mirel Rădoi) ne-a spus să ne gândim la un cuvânt pentru starea noastră. Am simţit frustrare şi asta m-a motivat.

Cum a spus patronul echipei, vreau ca echipa să câştige. Dacă joc, mă bucur. Când a zis Mister că lucrurile se vor schimba am primit mai multă încredere şi m-am antrenat şi mai bine”, a mai precizat Ștefan Târnovanu.

37 de apariții a bifat Ștefan Târnovanu în acest sezon pentru FCSB, în toate competițiile

Clasamentul în play-out

Loc Echipa Meciuri Puncte 7 UTA Arad 4 31 8 FCSB 4 30 9 Botoșani 4 27 10 Oțelul 4 24 11 Farul 4 23 12 Csikszereda 3 20 13 Unirea Slobozia 3 19 14 Petrolul Ploiești 3 19* 15 Hermannstadt 4 18* 16 Metaloglobus 3 10 *️ - beneficiază de rotunjire

