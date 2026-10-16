„Sper să nu facă meciul vieții”  VIDEO. Legătura specială dintre Pancu și jucătorul de la Corvinul: „Nu mă așteptam” +8 foto
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Superliga

„Sper să nu facă meciul vieții” VIDEO. Legătura specială dintre Pancu și jucătorul de la Corvinul: „Nu mă așteptam”

alt-text George Neagu , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 16.10.2026, ora 11:46
alt-text Actualizat: 16.10.2026, ora 11:46
  • Daniel Pancu (49 de ani), antrenorul Rapidului,a vorbit despre conexiunea pe care o are cu Codruț Sandu (20 de ani), portarul celor de la Corvinul.
  • Rapid - Corvinul se joacă sâmbătă, de la ora 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Daniel Pancu a comentat și situația lui Bogdan Ungureanu (19 ani), portarul de la Rapid, care a comis mai multe greșeli în partida cu U Cluj, scor 4-3.

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VIDEO. Daniel Pancu, despre Codruț Sandu: „Sper să nu facă meciul vieții”

În cadrul conferinței premergătoare meciului cu Corvinul, Daniel Pancu a fost întrebat despre povestea lui Codruț Sandu, care este finul său. În acest moment, goalkeeperul este sub contract cu Dinamo, împrumutat la hunedoreni. El a fost adus gratis chiar din Giulești.

„N-am poze cu el de la botez, dar la casa din Iași am un teren de fotbal unde l-am antrenat câteva zile. Era mic și de-atunci l-am văzut.

Era ceva frumos ce vedeam la el, nu mă așteptam să ajungă până aici, sincer.

Va fi o întâlnire frumoasă, emoționantă mâine. Sper să nu facă meciul vieții lui, acum că a venit în Giulești. Povestea e foarte frumoasă”, a declarat Daniel Pancu.

550.000 de euro
este cota de piață a lui Codruț Sandu, conform Transfermarkt

Codruț Sandu este împrumutat de Corvinul în acest sezon de la Dinamo. A jucat în 11 meciuri până acum pentru echipa lui Florin Maxim.

Tânărul portar a trecut și pe la Rapid în cariera sa, în perioada 2023-2025, dar nu a apucat să debuteze pentru giuleșteni.

Daniel Pancu, despre Bogdan Ungureanu: „Este abia la început”

Antrenorul Rapidului a vorbit și despre situația portarului Bogdan Ungureanu, care a comis o greșeală uriașă în meciul cu U Cluj, scor 4-3, la golul lui Drammeh.

„A făcut o eroare pentru că el vine dintr-un concept în care a jucat sezonul trecut la Sepsi. La noi lucrurile se complică, pentru că recomand astfel de lucruri (n.r. pasă riscantă din 6 metri spre un coechipier) doar când suntem în superioritate.

Nu a citit bine situația, este abia la început. Greșeli fac toți, chiar și cei mai experimentați. Mâine (n.r. - sâmbătă) va trebui să aleg poziția de Under 21 în special.

Vedem dacă va fi el sau dacă va fi un jucător de câmp. Decizia îmi aparține, dar din partea mea are toată încrederea”, a mai adăugat Pancu.

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Daniel Pancu, despre meciul cu Corvinul: „O echipă imprevizibilă, greu de anticipat”

Tehnicianul a prefațat și duelul cu Corvinul din etapa #12 a Superligii.

„E o echipă care evoluează bine în majoritatea jocurilor, are continuitate și un antrenor (n.r. - Florin Maxim) care e de mult timp acolo. Este o echipă imprevizibilă pentru că are câțiva jucători foarte periculoși în atac. Nu întâmplător a marcat câte 3 goluri în ultimele etape.

Mă aștept la un meci ca toate celelalte, greu, pe Giulești, pentru că și Corvinul, fiind o echipă bună, face parte din categoria adversarilor care nu au absolut nimic de pierdut când vin aici, la noi.

Noi trebuie să fim concentrați la maximum, conștienți de importanța momentului, de seria asta bună de victorii consecutive care nu s-a mai întâmplat de ceva ani la Rapid.

Eu unul sunt încrezător că vom obține trei puncte și mâine seară (n.r. - sâmbătă), iar jocul nostru este, de la etapă la etapă, mult mai bine structurat, cu idei care se văd.

Încă suntem departe de ce-mi doresc, dar datorită unității spiritului și valorii individuale până acum, am reușit să ne menținem în partea de sus a clasamentului, unde ne dorim cu toții să fim și la finalul sezonului, cu siguranță”.

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