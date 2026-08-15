RAPID - DINAMO 0-1. Cătălin Cîrjan (23 de ani) a oferit o reacție-fulger direct pe teren imediat după victoria roș-albilor pe terenul rivalei.

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Căpitanul „câinilor” a vorbit despre schimbarea de atitudine a echipei de la pauză.

RAPID - DINAMO 0-1 . Cătălin Cîrjan: „Trebuie să rămâne cu picioarele pe pământ”

În ciuda succesului, Dinamo a trecut pe primul loc, dar Cîrjan este conștient de faptul că sezonul este lung și preferă să rămână prudent.

„Am muncit foarte mult în acest meci, toată lumea a alergat, echipa a dat totul pe teren în seara aceasta și merităm această victorie.

Nu pot să zic foarte mult ce s-a întâmplat la pauză, astea sunt treburile noastre în vestiar, dar mesajul a fost clar, să fim mai agresivi.

Bucuria este foarte mare, dar în același timp trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, campionatul este lung și trebuie să o ținem tot așa”, a declarat Cătălin Cîrjan la Digi Sport.

Întrebat despre jocul echipei din prima repriză, Cîrjan a replicat:

„Trebuie să știm să și suferim. Meciul are 90 de minute, e normal ca ei să aibă niște momente bune, dar nu am luat gol, ne-am apărat foarte bine și totul a fost bine astăzi”.

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