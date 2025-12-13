Pancu taie în carne vie Antrenorul anunță mai multe plecări de la CFR Cluj: „Nu sunt compatibili cu mine”
Daniel Pancu/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Pancu taie în carne vie Antrenorul anunță mai multe plecări de la CFR Cluj: „Nu sunt compatibili cu mine”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 13.12.2025, ora 17:10
alt-text Actualizat: 13.12.2025, ora 17:10
  • Daniel Pancu (48 de ani), antrenor CFR Cluj, a anunțat restructurări în ceea ce privește lotul echipei sale.

Pancu a dezvăluit că jucătorii care nu se vor acomoda la principiile sale vor părăsi gruparea din Gruia în această iarnă.

Daniel Pancu: „Unii nu sunt compatibili cu mine”

„Cred că mi-am făcut o imagine apropiată de realitate despre jucători.  Normal că sunt unii care nu sunt compatibili cu mine, cu antrenamentele, cu energia mea. Trebuie să dai totul la antrenament și la meci așa îi evaluez pe toți.

Pentru a renunța la jucători și pentru a aduce alții e nevoie de finanțe, aici nu mai e domeniul meu, întrebați conducerea. Nu sunt manager. Jucătorii rămân ai clubului.

La început de săptămână avem 32 de jucători, apoi rămân cu maximum 24. E neplăcut să lași jucători în spatele porții, dăunează atmosferei. Nu sunt zece care pleacă, sunt unii care nici nu sunt trecuți, de care nici nu știți – Kone, Peloggia.

Chiar dacă avem 32 de jucători, sunt 2–3 posturi pe care nu avem dubluri și ar fi important să primesc întăriri acolo”, a spus Pancu la Digi Sport, citat de gsp.ro.

Pe domnul Varga încă nu l-am văzut. Am vorbit cu domnii Mureșan, Marius Bilașco și Bogdan Mara. Nu știu exact cum stăm financiar, dar știu că au fost probleme tot timpul și s-au rezolvat. Nu a plecat nimeni cu restanțe. Sunt liniștit din acest punct de vedere. Daniel Pancu, antrenor CFR Cluj

Daniel Pancu: „Clubul trebuie să aducă stabilitate”

Tehnicianul vicecampioanei României a cerut întâriri conducerii, dar mai întâi își dorește ca oficialii formației din Gruia să rezolve probleme financiare cu care se confruntă echipa.

„Am avea nevoie de Slimani la Botoșani, să vedem dacă se întoarce. În mod normal, ar trebui să se întoarcă. Cernigoi și Badamosi nu au jucat de foarte mult timp.

Clubul trebuie să aducă stabilitate: salarii plătite la zi și 3–4 transferuri. Apoi vedem, mergem în cantonament, lupta este foarte complicată.

Nici sportiv nu poate să fie bine când ai patru antrenori în câteva luni. Eu sunt mulțumit de ce am făcut până acum. Sunt jucători care vor pleca pe sume importante, dar depinde ce aduci în loc, aici e talentul”, a concluzionat Pancu.

7
puncte a obținut Daniel Pancu, în 4 meciuri pe banca celor de la CFR Cluj, în Liga 1

După victoria din deschiderea etapei #20, CFR Cluj a urcat pe locul 11, cu 23 de puncte, la 5 în spatele celor de la UTA Arad, formație ce ocupă ultimul loc de play-off. De menționat că arădenii au și un meci mai puțin disputat.

