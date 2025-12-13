Kopic e precaut Antrenorul lui Dinamo  nu subestimează Metaloglobus: „Au tot respectul nostru” + ce spune despre transferuri +36 foto
Zeljko Kopic/ Foto: sportpictures.eu
Kopic e precaut Antrenorul lui Dinamo nu subestimează Metaloglobus: „Au tot respectul nostru” + ce spune despre transferuri

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 13.12.2025, ora 14:58
  • DINAMO - METALOGLOBUS. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, a susținut conferința de presă premergătoare partidei din Liga 1, etapa #20.
  • Dinamo - Metaloglobus se joacă duminică, de la ora 17:45, și va fi în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Desemnat recent antrenorul anului pentru al doilea sezon consecutiv, Kopic este precaut înaintea partidei de pe Arena Națională, având în vedere ultimele rezultate ale formației antrenate de Mihai Teja (2-2 cu CFR Cluj, în Cupa României și 2-1 cu Farul, în Liga 1).

DINAMO - METALOGLOBUS. Zeljko Kopic: „Au tot respectul nostru”

„Se anunță o partidă dificilă. Metaloglobus traversează un moment bun: a câștigat etapa trecută cu Farul și a făcut un meci bun cu CFR Cluj în Cupa României.

Sezonul acesta, ei au învins FCSB și au avut o prestație solidă și împotriva celor de la Universitatea Craiova. Domnul Mihai Teja face o treabă excelentă și se bucură de tot respectul nostru.

Cât despre noi, este un nou meci, iar jucătorii vor da totul încă din primul minut pentru a obține toate cele trei puncte”, a declarat Zelljko Kopic la conferința de presă.

Suntem aproape de obiectivele noastre, dar nu putem trage concluzii înainte de ultimele două meciuri. Jucăm fotbal bun, în majoritatea partidelor suntem echipa care domină jocul, am fi putut marca câteva goluri în plus. Defensiv, suntem stabili și am multe motive să fiu mulțumit de echipă, dar și să înțeleg că există anumite aspecte în care trebuie să ne îmbunătățim. Zeljko Kopic, antrenor Dinamo

Kopic a vorbit și despre absențele importante din lotul său: unul dintre cei mai valoroși fundași centrali din țară și soluția U21 în absența lui Alexandru Musi.

„Boateng are patru cartonașe galbene, la fel și Caragea, dar toți jucătorii care vor fi pe teren și pe bancă vor da tot ce au mai bun, vor da maximum, pentru a obține încă trei puncte. Doar asta contează”.

Zeljko Kopic: „Toată lumea își dorește să aibă un jucător cu această calitate”

Întrebat despre viitorul lui Boateng, al cărui contract expiră în vară, antrenorul croat a punctat:

„Boateng are contract până în vară și vom vedea ce se va întâmpla. Ce pot să spun este că, din momentul în care a venit la Dinamo și până acum, la fel ca mulți alți jucători, a făcut progrese mari.

Este foarte puternic defensiv, pe teren, în duelurile aeriene, și este normal să ne așteptăm ca, atunci când ajungi la acest nivel de performanță, unele cluburi să arate interes.

Toată lumea își dorește să aibă un jucător cu această calitate, care poate juca pe spații deschise. Este rapid, acum este încrezător, este într-o formă foarte bună, și vom vedea ce se va întâmpla cu el în viitor”, a adăugat antrenorul lui Dinamo

Kennedy Boateng/ Foto: sportpictures.eu Kennedy Boateng/ Foto: sportpictures.eu
Kennedy Boateng/ Foto: sportpictures.eu

Zeljko Kopic: „Avem nevoie de jucători”

Kopic a ținut să reamintească faptul că Dinamo își propune să mai aducă trei-patru jucători în iarnă și a adăugat că principala calitate a acestora trebuie să fie ambiția.

„Avem nevoie de jucători, nu contează dacă visează la titlu sau nu. Avem nevoie să fim mai acoperiți pe anumite posturi, și asta nu este ceva nou, datează încă din vară. Cu siguranță, vom încerca să aducem trei sau patru jucători în această pauză de iarnă.

Pentru mine, ca antrenor, nu este important doar ceea ce se întâmplă pe teren, ci și crearea unui grup de oameni, a unui grup de jucători cu multă personalitate, cu multă ambiție de a realiza ceva.

Este o parte foarte importantă a meseriei mele și, atunci când căutăm jucători pe care să-i aducem aici, ne uităm și la jucătorii care vor avea un nivel ridicat de motivație, această dorință de succes, și asta este ceea ce avem în acest moment în vestiarul nostru”, a concluzionat Kopic.

Avem jucători cu personalitate, cu ambiție, acesta este unul dintre motivele pentru care l-am ales pe Cătălin Cîrjan să fie căpitanul echipei în acest sezon, pentru că ambiția lui este foarte, foarte mare și când ai câțiva jucători ca acesta, fără să dau nume, se creează acest spirit, dar în final este frumos, este bine, este pozitiv, dar trebuie să arătăm asta pe teren. Zeljko Kopic, antrenor Dinamo

În acest moment, Dinamo ocupă locul 3, cu 35 de puncte, la 4 în spatele liderului Rapid.

FOTO. FCSB - Dinamo 0-0, ultimul meci al „câinilor” în Liga 1

