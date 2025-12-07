„E echipa lui Rădoi!” Daniel Pancu, motivat de egalul cu U Craiova: „Cea mai valoaroasă echipă. Arată minunat!” +24 foto
Daniel Pancu foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Superliga

„E echipa lui Rădoi!” Daniel Pancu, motivat de egalul cu U Craiova: „Cea mai valoaroasă echipă. Arată minunat!”

Ștefan Neda
Publicat: 07.12.2025, ora 23:32
Actualizat: 07.12.2025, ora 23:48
  • U Craiova - CFR Cluj 1-1. Daniel Pancu (48 de ani) a oferit o reacție prin telefon la finalul partidei din etapa #19.
  • Tehnicianul ardelenilor este mai mult decât mulțumit cu punctul obținut, având în vedere ocaziile avute olteni și valoarea pe care a avut-o adversarul.

În urma remizei din derby-ul de duminică, Craiova rămâne pe locul 4 în clasament, la patru puncte în spatele liderului Rapid, care va lupta luni pentru menținerea pe primul loc cu FC Botoșani.

U Craiova - CFR Cluj 1-1. Daniel Pancu: „Asta e echipa lui Rădoi”

„E foarte greu să vezi lucrurile, pentru că totul pleacă de la atitudine, de la implicare. Rezultatul final... Te ajută și Dumnezeu câteodată, ai și noroc, cum am avut și astăzi, împotriva unei echipe fantastice. Orice punct e important.

E bine că nu am pierdut împotriva celei mai valoroase echipe din România în momentul de față. Așa o consider eu pe Universitatea Craiova.

Trebuie să fim realiști. Avem valoare, avem valoare mare, dar sunt foarte multe lucruri de pus la punct. Mă refer la joc, mai ales la faza de posesie, unde suferim foarte mult.

Am făcut și niște schimbări neinspirate. Am schimbat părțile laterale, pentru că simțeam că se creează mult dezechilibru acolo, cel puțin în partea asta, la Bancu și la Baiaram, care sunt cel mai puternic cuplu de jucători de bandă în fotbalul de la noi.

Repet, e o echipă la care se vede mâna lui Rădoi, 100%. Asta e echipa lui Rădoi, nu e a nimănui. E echipa lui Rădoi, stilul lui Rădoi. Îmi pare rău pentru el că a plecat, dar echipa arată minunat”, a declarat Pancu, la Digi Sport.

U Craiova - CFR Cluj, meci. Foto: Raed Krishan
U Craiova - CFR Cluj, meci. Foto: Raed Krishan

Galerie foto (24 imagini)

U Craiova - CFR Cluj, meci. Foto: Raed Krishan U Craiova - CFR Cluj, meci. Foto: Raed Krishan U Craiova - CFR Cluj, meci. Foto: Raed Krishan U Craiova - CFR Cluj, meci. Foto: Raed Krishan U Craiova - CFR Cluj, meci. Foto: Raed Krishan
+24 Foto
Galerie foto

În continuare, Pancu a vorbit despre situația echipei sale și nu mai vede șanse pentru accederea în play-off.

„Cu siguranță echipa e una foarte bună. E echipă de primele șase în România. Sunt convins de lucrul ăsta. Acum, ce-a fost e istorie s-a dus, a trecut, nu mai putem să revenim. Sunt și astfel de ani în istoria multor cluburi. Și cluburi mult mai mari.

Acum trebuie să fim realiști, pentru că riscăm să avem alte probleme și sunt cazuri în România. Trebuie să fim realiști, să acceptăm situația, să acceptăm locul din clasament și să ne gândim, în primul rând, la consolidarea jocului, părerea mea. La consolidarea lotului acum în iarnă, pentru că sunt și foarte mulți jucători, mulți rămân în afara lotului de multe ori, ceea ce ne va permite să abordăm meciurile din play-out cu încredere și să plecăm favoriți. 

Aici e ideea. Că dacă mergem în continuare și spunem că noi suntem CFR, noi avem jucătorii cei mai buni, noi câștigăm jocurile cu adversarii mai slab cotați din România, vom avea probleme”, a mai transmis Pancu.

CFR Cluj Universitatea Craiova Mirel Radoi Daniel Pancu reactie
