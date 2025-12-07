Ianis Stoica, MVP FOTO. Două pase decisive în 5 minute la ultima victorie obținută de Estrela

Estrela - Arouca 3-1. Ianis Stoica (22 de ani) a strălucit în partida de duminică din campionatul Portugaliei.

Internaționalul român a fost autorul a două pase decisive la primele goluri reușite de echipa sa.

Cu victoria obținută duminică, Estrela Amadora s-a îndepărtat la 5 puncte distanță de zona retrogradării.

Estrela - Arouca 3-1 . Două pase decisive reușit de Ianis Stoica

Titularizat duminică în formația celor de la Estrela, după cele 45 de minute bifate în ultimul meci, 0-4 cu Sporting, atacantul român s-a remarcat rapid în partida cu Arouca.

Stoica a oferit două pase decisive la primele două goluri marcate de formația sa, în decurs de doar 5 minute.

Partida s-a încheiat scor 3-1, după ce Rodrigo Pinho a marcat golul trei în minutul 90, în urma schimbării lui Ianis Stoica, înlocuit în minutul 82 de Meireles.

Ultima dată când Ianis Stoica a fost decisiv pentru Estrela se întâmpla pe 27 septembrie, când marcat în victoria cu AFS, scor 3-0.

Până acum, atacantul a bifat 13 apariții pentru formația portugheză, în care a reușit două goluri și două pase decisive.

