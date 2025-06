„Un campionat atipic” Daniel Paraschiv, despre experiența de la Real Oviedo: „Am nimerit cum nu se putea mai bine” » Relația cu Santi Cazorla

Daniel Paraschiv (26 de ani) a vorbit despre experiența trăită alături de Real Oviedo în sezonul recent încheiat.

Formația spaniolă a reușit promovarea în La Liga după 24 ani.

Daniel Paraschiv a făcut rezumatul unui sezon foarte lung petrecut în Spania, unde a reușit promovarea în prima ligă cu Real Oviedo.

Daniel Paraschiv: „Sunt recunoscător pentru ce s-a întâmplat sezonul ăsta”

Internaționalul român a vorbit despre diferențele pe care le-a întâlnit în fotbalul spaniol.

„A fost un campionat atipic pentru mine, am jucat 42 de etape, sezonul regulat plus aceste 4 meciuri de play-off. Mai ales că eu am început pregătirea pentru acest sezon și cu Hermannstadt, și cu Real Oviedo, sezonul a durat ceva mai mult de un an pentru mine.

O promovare istorică și cu siguranță sunt recunoscător pentru ce s-a întâmplat sezonul ăsta. Am avut noroc să întâlnesc aici un grup foarte bun, și ca fotbaliști, și ca oameni.

Am schimbat mediul destul de subit, a fost o chestiune de câteva zile, am ajuns într-un campionat puternic și sunt convins că am făcut alegerea bună, nu cred că erau prea mult de discutat aici.

În prima manșă a semifinalei cu Almeria am intrat 30 de minute și am reușit să ajut. Diferă foarte multe lucruri aici, am întâlnit multe aspecte tactice pe care nu le mai văzusem. Fotbaliștii... nu prea are rost să-i comparăm. Îmi place stilul de joc aici, am nimerit cum nu se putea mai bine.

Anul trecut vorbeam cu soția mea și ne făceam planuri, erau oferte din Ungaria, dar a venit oferta asta de nicăieri”, a spus Daniel Paraschiv la Digi Sport.

3 goluri și două pase decisive a reușit Daniel Paraschiv în 30 de apariții pentru Real Oviedo

Daniel Paraschiv, despre relația cu Santi Cazorla

Daniel Paraschiv a fost parte din promovarea reușită de Oviedo alături de Santi Cazorla, jucătorul spaniol care a făcut performanță în tricoul lui Arsenal.

„E o oportunitate mare pentru mine, mai ales că eram fan Arsenal de mult timp, am apucat să-i spun asta, iar povestea lui aici la Oviedo sigur e una impresionantă și sigur voi avea multe de învățat și de la el, și de la ceilalți.

Multe vedete se comportă foarte umil, cred că e și cazul lui. A venit aici pe salariul minim, doar ca să joace. Are și niște probleme, la o vârstă ca asta mai apar accidentări de tot felul.

Simți că e fratele tău, fiecare jucător pare că are o legătură personală cu el. E foarte relaxat în viața de zi cu zi”, a mai spus Paraschiv.

