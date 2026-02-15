„Să inventezi e foarte grav!” Angelescu, un nou atac la adresa „centralului” Radu Petrescu: „Să nu-l mai văd niciodată la meciurile Rapidului”

Victor Angelescu (41 de ani), acționarul minoritar al Rapidului, a avut o nouă reacție dură la adresa „centralului” Radu Petrescu, după eroarea imensă din finalul meciului Petrolul - FC Argeș 2-1.

În minutul 86 al partidei, arbitrul Radu Petrescu a oprit jocul în timp ce Micovschi executa lovitura liberă din care Sierra a marcat, însă mingea se afla încă în aer la momentul fluierului, astfel că golul nu a fost validat, lucru care l-a șocat pe președintele Rapidului.

Sâmbătă, Angelescu a insinuat că Radu Petrescu susține FCSB și a declarat că eroarea uriașă de arbitraj nu ar fi fost întâmplătoare.

Victor Angelescu: „Să nu îl mai văd niciodată la meciurile Rapidului”

Duminică, înainte de meciul Farul - Rapid, Angelescu a reiterat că nu vrea ca „centralul” Radu Petrescu să mai arbitreze vreodată meciurile giuleștenilor, afirmând că echipa a făcut o cerere oficială în acest sens.

„Ce am avut de spus am spus și nu regret nimic. Radu Petrescu este singurul arbitru împotriva căruia Rapidul a făcut o adresă oficială să nu mai fie arbitrată de către el.

Noi i-am respectat mereu, înțelegem că se fac greșeli, dar ce a arătat în meciul Petrolul - FC Argeș, a fost că este un arbitru care poate fi clar tendențios. Nu poți să inventezi ceva. Să greșești cu VAR-ul, să dai un penalty, să nu dai, poate fi o greșeală, în funcție de interpretarea regulamentului.

Să inventezi ceva e foarte grav. Înseamnă că tu tendențios ai vrut să întorci o fază, să defavorizezi o echipă. Relația pe care am avut-o noi cu Radu Petrescu… Sper să nu îl mai văd niciodată la meciurile Rapidului, așa cum am cerut.

Asta ne e dorința. Sper să se arbitreze corect, să se intre corect în play-off și lupta la titlu să se dea pe teren. Nu sunt în măsură să spun asta, există niște Comisii. E clar că trebuie o pedeapsă drastică, să iasă din arbitraj e cam mult. A fost o eroare cum rar se vede, nu e un penalty nedat, e ceva inventat”, a spus Victor Angelescu, potrivit digisport.ro.

Ce s-a întâmplat în minutul 86 la Ploiești

În minutul 86, „centralul” Radu Petrescu a oprit jocul înainte ca Sierra să marcheze din centrarea lui Micovschi, din lovitură liberă, după ce anterior acordase fault la un duel între Dongmo și Oancea.

Imediat după ce Micovschi a lovit mingea, Petrescu a fluierat, iar nimeni nu a reușit să înțeleagă decizia sau dacă i-a fost atrasă atenția din camera VAR, legat de duelul anterior.

