Blaturi într-o ligă importantă Dezvăluiri șocante: „Se știa tot în vestiar. Și că vom avea penalty”. Echipa unui român, implicată

Daniel Sundgren a jucat sezonul trecut la Volos Foto: Imago
Theodor Jumătate
04.11.2025, ora 11:48
04.11.2025, ora 11:49
  • Daniel Sundgren, fundașul dreapta suedez în vârstă de 35 de ani, scoate la lumină ce s-a petrecut în primăvară în campionatul Greciei.
  • A fost dat în judecată de unul dintre cluburile pe care le-a acuzat. A evoluat acolo în 2024-2025. 
  • Un român joacă în acest sezon la cealaltă echipă indicată de scandinav. 

Fotbalul grec, incendiat de o dezvăluire stupefiantă.

Daniel Sundgren, fundașul dreapta suedez care împlinește 35 de ani pe 22 noiembrie, susține că a jucat în două blaturi spre sfârșitul sezonului trecut, în prima ligă a Greciei.

Sundgren și blaturile directe care au salvat două echipe în Grecia

Scandinavul, acum căpitanul lui Degerfors, în țara sa, a jucat la Volos în 2024-2025 și acuză dubla confruntare între echipa sa și Panserraikos, în play-out: 3-0 și 0-3.

A fost unica partidă câștigată cu 3-0 de Volos în barajul pentru evitarea retrogradării. La fel, singura pierdută cu 0-3.

Cele două cluburi au trucat duelurile directe, acuză Sundgren, fiecare câștigând acasă cu scorul stabilit pentru a rămâne în prima ligă. Și, datorită acelor victorii, ambele au supraviețuit.

Volos a încheiat la 3 puncte deasupra liniei roșii, Panserraikos a fost ultima salvată, doar un punct peste Kallithea, care a căzut în divizia secundă.

Ce mărește și mai mult semnul de întrebare: fostul antrenor al lui Panserraikos o pregătește acum pe Volos. Spaniolul Juan Ferrando, 44 de ani.

La Panserraikos a ajuns pe 22 iulie Andrei Ivan, venit gratis de la U Craiova.

Sundgren: „Nu puteai deschide gura în fața celor care decideau”

„Se știa tot în vestiar, și că vom avea 11 metri. Înaintea meciurilor, am auzit lucruri de genul «Nu veți primi mingea azi» sau «el va fi faultat în careu ca să primim penalty».

Președintele și antrenorul vorbeau”, a afirmat nordicul în Suedia, la podcastul Lundh, preluat de Expressen și TV4.

Întrebat dacă a spus ceva, a replicat: „Da, unor colegi. Dar nu puteai deschide gura în fața celor care decideau”.

Ei îți plăteau salariul. Ieșeai pe teren și simțeai doar rușine, dezgust. N-am mai trăit niciodată așa ceva. S-a întâmplat în fața ochilor tuturor Daniel Sundgren, ex-fundaș Volos

Sundgren: „Nu am fost implicat cu nimic. Nu vrei să faci parte din asta. Oribil”

El neagă orice participare la aranjament: „Nu am fost implicat cu nimic, dar realizai stând în vestiar că așa ceva se întâmplă într-o ligă considerată de nivel înalt. Ți-e rușine, nu vrei să faci parte din asta. Oribil”.

Totuși, potrivit Gazzetta.gr, Sundgren a evoluat în ambele partide:

  • Titular, 77 de minute la 3-0 pentru Volos, pe 28 aprilie 2025. A provocat penalty-ul de 1-0. 
  • Rezervă, a intrat după 33 de minute la 0-3 cu Panserraikos, pe 5 mai. Formația lui juca deja în 10 (Katsikas, eliminat rapid, două „galbene” în trei minute, 21-24). Scorul era încă 0-0. 
A fost suprarealist. Am ajuns să sufăr de anxietate, am făcut atacuri de panică. Când m-am întors în Suedia, chiar în prima zi m-am dus la spital, după un atac de panică Daniel Sundgren, ex-fundaș Volos

Volos, viitor proces contra lui Sundgren: „Dacă vor să ne vedem la tribunal, așa să fie!”

Clubul Volos a anunțat că l-a dat în judecată pe Sundgren:

„Pentru a informa complet și corect publicul cu privire la declarațiile false și nefondate făcute de Sundgren, comunicăm că am intentat proces împotriva acestuia pentru a se prezenta în fața justiției elene să dovedească lucrurile pe care le susține furnizând probe concludente”.

Altfel, va fi numai un calomniator obișnuit, dar va fi obligat să explice ce l-a făcut să acționeze astfel, rușinos, inexplicabil. Cerul senin nu se teme de fulgere. Sundgren, rușine să-ți fie! Comunicat Volos

Jucătorul nu se teme de proces. „Nu știu de ce vor să mă dea în judecată, simt că fotbalul ar trebui să fie întotdeauna pe primul loc.

Am jucat și am iubit acest sport de când aveam cinci ani. Tot ce am spus a fost adevărul. Dacă vor să ne vedem la tribunal, așa să fie!”, a reacționat Sundgren în presa scandinavă.

Kallithea a acuzat „corupția” după ce a retrogradat

Platforma Națională pentru Integritatea Sportivă a Greciei (EPATHLA) s-a autosesizat și a declanșat ancheta.

Kallithea s-a plâns de arbitraj spre sfârșitul stagiunii trecute. Mai ales după un 1-1 cu Volos acasă, acuzând „corupția”.

Antrenorul echipei ateniene în 2024-2025, italianul Massimo Donati, protesta într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport: „Parcă ne împiedicau să câștigăm”.

