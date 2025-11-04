Arestat la protest VIDEO. Fostul internațional a fost pus la pământ și reținut: „Nu înțeleg nevoia guvernului de o astfel de agresiune”
Arestarea lui Vladimir Stimac. FOTO politika.rs
Arestat la protest VIDEO. Fostul internațional a fost pus la pământ și reținut: „Nu înțeleg nevoia guvernului de o astfel de agresiune"

Florin Voicu
Publicat: 04.11.2025, ora 09:00
Actualizat: 04.11.2025, ora 09:05
  • Fostul baschetbalist sârb Vladimir Stimac, 38 de ani, a fost arestat la Belgrad, în timpul protestelor din capitala Serbiei

El a fost apoi eliberat și reținut din nou și va fi adus în fața Parchetului Superior din Belgrad pentru interogatoriu, după care se va lua o decizie cu privire la continuarea procedurii.

Parchetul Superior din Belgrad a comunicat luni că fostul sportiv a fost reținut pentru că ar fi cerut o schimbare violentă a ordinii constituționale și pentru că i-a îndemnat pe participanții la un „miting neînregistrat” să atace o altă adunare și poliția și să răstoarne înalții oficiali ai statului, informează balkaninsight.com.

Potrivit VJT, Stimac i-a îndemnat pe ceilalți cetățeni să vină cu toții la Parlamentului Serbiei, să „cheme tractoare din toate părțile”, că „e totul” pentru ei, numindu-i pe polițiștii care se aflau în fața clădirii parlamentare „infractori”, care au fost trimiși acolo de Vucic (n.r. - președintele Serbiei) pentru a „agresa oamenii care caută dreptate”.

Imaginile cu fostul sportiv în fața cetățenilor au fost publicate ulterior pe rețelele de socializare.

„Totodată, în discursul său, Stimac i-a înjurat pe membrii poliției și pe participanții la cel de-al doilea miting și a repetat apelul către cetățeni de a «Ieși în stradă», încercând să creeze o încărcătură emoțională în rândul cetățenilor, cu afirmații că poliția o atacă pe Diana Hrka, mama unui tânăr care a murit pe 1 noiembrie 2024, când o copertină a căzut la Gara din Novi Sad. Aceasta este în greva foamei”, mai scrie sursa citată.

VIDEO Momentul arestării lui Vladimir Stimac

  • În cariera de jucător profesionist, din 2004 până în 2023, Stimac a câștigat o medalie de argint la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro din 2016, la Cupa Mondială FIBA ​​din 2014 și la EuroBasket 2017. Prima sa apariție într-un turneu major FIBA ​​a fost la EuroBasket 2013.
  • A jucat în 111 meciuri din Euroliga, cu Steaua Roșie, Fenerbahce, Anadolu Efes, Bayern Munchen, Unicaja Malaga și Zalgiris.

Stimac, apărat de Dusko Vujosevic

Celebrul antrenor de baschet sârb Dusko Vujosevic, 66 de ani, legenda lui Partizan Belgrad și fostul tehnician coordonator al lui U-BT Cluj-Napoca, a comentat situația:

„Nu înțeleg nevoia guvernului de o astfel de agresiune și implicarea forțelor de ordine și a diferitelor unități de poliție față de cetățenii care au venit să o sprijine pe mama curajoasă Dijana Hrka.

Stimac este un om curajos, care a reacționat din inimă și nu a făcut nimic teribil, pentru care să fie arestat. Nu văd niciun motiv pentru agresiune față de oamenii care susțin o mamă al cărei fiu a fost ucis în căderea copertinei de la gara din Novi Sad. Arestarea lui Stimac nu duce la calmarea situației.

Federația de Baschet din Serbia și clubul pentru care a jucat Stimac ar trebui să ia măsuri pentru ca el să fie achitat de infracțiunile de care este acuzat, pe care cu siguranță nu le-a comis”.

De ce protestează cetățenii în Serbia

Protestele au început în noiembrie anul trecut, când acoperișul gării principale din Novi Sad, în inima regiunii de nord a Serbiei, s-a prăbușit, omorând pe loc 14 persoane. Printre victime s-au numărat și copii de 9 și 5 ani. O altă persoană a murit ulterior, din cauza rănilor suferite.

Ceea ce a început ca o perioadă de reculegere de 15 minute – un minut pentru fiecare viață pierdută în accident – ​​s-a transformat în cea mai mare mișcare de protest din istoria modernă a Serbiei, cu demonstrațiile evoluând pe măsură ce guvernul a încercat să-și decline responsabilitatea, în ciuda dovezilor care indică o legătură între prăbușire și renovările recente de la gară.

La sfârșitul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie 2024, elevii și studenții au început să boicoteze cursurile, în semn de protest. Departamente întregi au suspendat cursurile, declarându-le închise, în timp ce studenții au rămas în campusuri.

Protestele continuă, cu mai multă dispersie geografică și forme variate (blocaje, marșuri, acțiuni simbolice).

Deocamdată nu s-au înregistrat condamnări majore care să schimbe percepția publică legată de responsabilitate și eficiența sistemului judiciar.

serbia baschet Novi Sad belgrad proteste arestat vladimir stimac
