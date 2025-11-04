Panduru, iritat de gestul lui Rădoi Reacție dură după ce antrenorul a plecat la vestiare înainte de final: „Nu e nimic în regulă!”

Universitatea Craiova - Rapid 2-2. Basarab Panduru a reacționat după gestul lui Mirel Rădoi de la finalul derby-ului.

Tehnicianul oltenilor a plecat la vestiare în prelungirile partidei, după ce arbitrul Marcel Bîrsan nu acordase inițial lovitură de la 11 metri pentru formația sa.

Craiova o obținut un punct în minutul 90+10 al derby-ului de duminică, după un penalty transformat de Nsimba, acordat în urma intervenției VAR.

„Centralul” Marcel Bîrsan dictase inițial corner, moment în care Mirel Rădoi a plecat la vestiare, dar a revenit după decizia VAR.

Basarab Panduru: „Nu este absolut nimic în regulă”

Acum, fostul jucător al Stelei, Basarab Panduru, a comentat reacția tehnicianului Craiovei, pe care o consideră total nepotrivită.

„Nu, e de comentat, dar nu poate să mi se pară că e în regulă sub nicio formă. Ce să mi se pară că e în regulă? Nu e nimic care să mi se pară în regulă aici.

Aici nu este absolut nimic ca să mi se pară că e în regulă, nu e deloc în regulă. El știe ce face, treaba lui ce face. Dacă el crede că așa e bine, să facă așa.

Nu am eu treabă ce face el, atâta timp cât e regulamentar să pleci. Poate să facă ce vrea.

(n.r. - Simeone nu pleacă?) Ne desparte ceva de Simeone, niște lucruri, adică trebuie să ținem puțin”, a declarat Panduru, la Prima Sport, potrivit orangesport.ro.

Punctul obținut în prelungiri o ține pe U Craiova aproape de Rapid și Botoșani, la 3 puncte distanță, cele două formații fiind la egalitate în fruntea clasamentului.

VIDEO Final incredibil în Bănie! U Craiova - Rapid 2-2 , cu penalty în prelungiri

