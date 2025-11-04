Renunță la Guardiola pentru Chivu Jucătorul împrumutat de Inter a făcut anunțul așteptat de român: „Sper să mă cumpere”
Manuel Akanji. Foto: IMAGO
  • Manuel Akanji (30 de ani), fundaș împrumutat de Inter de la Manchester City, își dorește ca echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani) să-l transfere definitiv.

Inter vine după victoria de duminică cu Verona, scor 2-1, din etapa 10 din Serie A. Formația antrenată de Cristi Chivu a obținut cele trei puncte în prelungiri, după autogolul lui Frese din minutul 90+3.

Manuel Akanji: „Sper ca Inter să mă cumpere definitiv”

Inter l-a împrumutat pe Manuel Akanji de la Manchester City în această vară, pentru un sezon. Fundașul elvețian ar urma să revină în Anglia în iunie 2026, când îi va expira înțelegerea cu italienii.

Cu toate acestea, Akanji și-ar dori să rămână la echipa antrenată de Cristi Chivu.

„Vom vedea… Sper ca Inter să mă cumpere definitiv. Mă simt foarte bine aici. Voi da tot ce am mai bun, iar apoi vom vedea”, a declarat Manuel Akanji, potrivit tribuna.com.

Conform jurnalistului Nicolo Schira, Inter își dorește să-l cumpere definitiv pe fundașul elvețian pentru 15 milioane de euro în perioada de transferuri din iarnă.

În afară de transferul definitiv al lui Akanji, Inter ar dori să se întărească și mai mult în flancul defensiv și să-l transfere și pe Mario Gila de la Lazio, potrivit sursei citate.

Echipa din Milano ar vrea să aducă și alți jucători, în special la mijloc, după evoluțiile neconvingătoare ale lui Luis Henrique.

Nici mijlocașul central Andy Diouf nu s-a impus la Inter, francezul jucând în doar două meciuri de când a venit la Inter în această vară, potrivit tuttomercatoweb.com.

De când a sosit la formația antrenată de Cristi Chivu, Manuel Akanji a jucat în 11 partide. În 9 dintre acestea, fundașul elvețian a bifat toate cele 90 de minute pe teren.

  • Pentru Inter urmează meciul cu Kairat Almaty de miercuri, de la ora 22:00, din cadrul rundei 4 din Liga Campionilor.
22 de milioane de euro
este cota de piață a lui Manuel Akanji, potrivit Transfermarkt

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share