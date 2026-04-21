Extenuat la echipa lui Șucu Daniele De Rossi a vorbit despre experiența pe care a avut-o până acum la Genoa: „Sunt aici de 5 luni, dar au părut 10 ani” 
Daniele De Rossi. Foto: Imago
alt-text Publicat: 21.04.2026, ora 15:35
alt-text Actualizat: 21.04.2026, ora 15:36
  • Daniele De Rossi (42 de ani), antrenorul formației Genoa, a vorbit despre perioada petrecută până acum pe banca echipei din Serie A.
  • Genoa este clubul deținut de Dan Șucu (62 de ani), omul de afaceri român care este acționar majoritar atât la Rapid, cât și la formația italiană.

Genoa a câștigat ultimul meci, 2-1 cu Pisa, și ocupă în prezent locul 13, cu 39 de puncte, la 11 puncte de prima poziție retrogradabilă, ocupată de Lecce.

Daniele De Rossi a vorbit despre experiența pe care a avut-o până acum la Genoa

Invitat la podcastul „Viva El Futbol”, tehnicianul italian a descris lunile petrecute la club ca fiind extrem de intense.

„Sunt la Genoa de 5 luni, dar mi se par 10 ani. Nu pentru că aș fi împovărat de acest parcurs, dimpotrivă, ci pentru că am trăit multe emoții.

Am ajuns într-un moment în care exista acest stres atât de mare, din cauza poziției din clasament și a relației care se crease cu suporterii.

Am reușit să ne strângem rapid în jurul aceleiași idei și, atunci când am trecut prin momente grele, le-am trăit cu toții împreună. La fel s-a întâmplat și când lucrurile au mers bine, fără să dăm vina unii pe alții”, a spus De Rossi, conform tuttomercatoweb.com.

Fostul internațional italian a fost numit antrenor principal la Genoa pe 6 noiembrie 2025, în locul lui Patrick Vieira, într-un moment în care formația se afla pe locul 18.

24 de meciuri
a bifat Daniele De Rossi la Genoa, în care a obținut 9 victorii, 6 remize și a suferit 9 înfrângeri

De Rossi a descris victoria cu Bologna, scor 3-2, din 25 ianuarie, drept cel mai intens moment trăit la Genoa.

„Momentul cu cea mai mare încărcătură emoțională a fost victoria cu Bologna, scor 3-2, ceva cu adevărat special. Ca antrenor, să câștigi în minutul 90 cu această echipă are o însemnătate aparte.

Dacă lupți pentru calificarea în Liga Campionilor, așa cum mi s-a întâmplat la Roma, este una. Cu totul altfel se simte o victorie obținută în minutul 90 atunci când ai presiunea echipelor din spate, care se luptă să evite retrogradarea. Sunt trei puncte care valorează mult.

Apoi mă gândesc și la victoria cu Roma (n.r. 2-1) sau la cea de la Verona (n.r. 2-0): atunci am simțit că, din punctul meu de vedere, eram salvați, chiar dacă nu și din punct de vedere matematic, ci prin ceea ce arătase echipa în parcursul ei”, a mai spus tehnicianul italian.

Ultimele meciuri pe care Genoa le mai are de disputat în Serie A:

  • 26 aprilie: Genoa - Como
  • 2 mai: Atalanta - Genoa
  • 10 mai: Fiorentina - Genoa
  • 17 mai: Genoa - AC Milan
  • 24 mai: Lecce - Genoa

Clasamentul în Serie A

EchipăMeciuriPuncte
1. Inter3378
2. AC Milan3366
3. Napoli3366
4. Juventus3363
5. Como3358
6. AS Roma3358
7. Atalanta3354
8. Bologna3348
9. Lazio3347
10. Sassuolo3345
11. Udinese3343
12. Torino3340
13. Genoa3339
14. Parma3339
15. Fiorentina3336
16. Cagliari3333
17. Cremonese3328
18. Lecce3328
19. Verona3318
20. Pisa3318

