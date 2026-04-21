„Chiricheș are ruptură” Anunțul făcut de Gigi Becali, după accidentarea jucătorului: „Ultimul lui meci. La revedere!”

Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a dezvăluit că accidentarea suferită de Vlad Chiricheș (36 de ani) în meciul cu Farul (3-2) este una serioasă și va fi indisponibil câteva luni.

Patronul FCSB l-a desființat pe Chiricheș după victoria din etapa trecută cu Oțelul (4-0), însă Rădoi a decis să mizeze pe veteranul campioanei și la meciul cu Farul.

În cele din urmă, Chiricheș a fost nevoit să părăsească terenul în minutul 77, fiind accidentat, și a fost înlocuit de Lixandru.

Gigi Becali, despre Chiricheș: „A fost ultimul meci. Are ruptură”

La o zi după accidentarea suferită de Chiricheș în meciul cu Farul, Gigi Becali a anunțat că veteranul campioanei a suferit o ruptură musculară și va fi indisponibil câteva luni.

„ A fost ultimul meci al lui Chiricheș pentru că s-a accidentat, are ruptură la nu știu ce, nu mai are timp să se refacă, mai sunt câteva meciuri. La revedere! Nu se reface, trebuie să stea 2-3 luni.

Pentru mine era ultimul meci (n.r. al lui Chiricheș), dar dacă Mirel Rădoi îl bagă, eu ce să fac. Eu sunt patronul echipei care am stabilit cu un fin, ajută-mă, vreau să mă ajuți. A venit, nu a vrut niciun ban.

Înainte de meciul cu Farul (Rădoi) mi-a zis «o să vedem ce o să facem. Vreau să câștig ca să fim la 10 puncte de ei și să nu mai avem probleme de jucat barajul». Acum e clar că o să-l jucăm.

El mi-a spus: «Dacă o să plec o să-ți las o analiză a tot ce am avut, tot ce am văzut, tot ce trebuie să faci. Amănunțit».

Am câștigat cu Oțelul 4-0, am câștigat cu Farul, ce să stau eu că-l bagă pe Chiricheș? Bagă-l, mă, pe Chiricheș, și câștigăm meciurile toate și să joace 200 de meciuri. Atunci, la revedere”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Am scăpat până la urmă de el? Să-l întreb pe MM. M-a ajutat Dumnezeu să scăpăm de el. Nu îi doresc o accidentare gravă, una care să ne scape de el. Îl scot de pe listă dacă e la meciul de Europa Gigi Becali, despre Vlad Chiricheș, la finalul meciului cu Farul

Gigi Becali: „Nu m-au deranjat declarațiile lui Chiricheș”

Gigi Becali a comentat și declarațiile lui Vlad Chiricheș de la finalul meciului cu Farul, care a precizat că „nu e un lucru plăcut pentru un jucător, dar cred că, în general, în fotbal nu există recunoștință”.

„Nu m-au deranjat declarațiile lui Chiricheș, are și el dreptatea lui. Dreptatea nu e numai la mine, eu spun ceea ce eu cred și văd. El trebuie să țină cont că de câte ori am vorbit despre el tot timpul am început cu un discurs de mulțumire pentru ce am făcut împreună.

Chiar acum, nu m-a obligat nimeni să-i prelungesc contractul, că ne-am rugat de el, aici are dreptatea lui, e normal, e și el bărbat, e deranjat.

Eu de oftică spuneam că vedeam că nu mai poate să alerge. Nu pot să spun că numai eu am dreptate. Eu sunt omul al dreptății. Dreptatea trebuie să se întâmple chiar dacă se scufundă pământul.

Poate eu exagerez, trebuia, având în vedere ce am câștigat cu el, cât de cuminte om a fost, și cât de profesionist, să nu zic. Am spus-o la nervi. Dar dreptatea e la el, la modul general”, a mai declarat Gigi Becali.

Vlad Chiricheș: „Nu există recunoștință”

Întrebat despre criticile lui Becali la adresa sa, Vlad Chiricheș a declarat:

„Ce e de spus? Am încercat să evit să mă gândesc la ce a declarat dânsul. E clar că nu e un lucru plăcut pentru un jucător, dar cred că, în general, în fotbal nu există recunoștință.

E meciul următor: dacă ești bun, probabil toată lumea se bucură, dacă nu, ești pe făraș.

Să vorbesc despre retragere? Nu, nici nu mă gândesc la asta.

Îmi doresc să mă simt bine. Încă am pasiune, mă bucur de fotbal. Mi-e greu să fac un lucru doar pentru că patronul echipei spune că eu nu mai pot. Un om care nu e zi de zi cu mine la antrenament e greu să-mi spună ce am de făcut.

Clar, e patronul echipei și poate să mă dea afară, dar eu mă bucur de antrenamente, de jocuri. Cât a fost Mirel s-a văzut că am fost în echipă și asta mă bucură.

După un alt meci, să facă o astfel de declarație, e clar că nu mai e nimic de zis, de schimbat”, a declarat Vlad Chiricheș, la Prima Sport.

VIDEO. Golul marcat de Juri Cisotti în Farul - FCSB, scor 2-3

