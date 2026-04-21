Reghecampf, înapoi la FCSB?  Răspunsul dat de tehnician: „Singurul club pe care l-aș antrena cu inima” » Ce spune despre Mirel Rădoi

Publicat: 21.04.2026, ora 14:20
  • Laurențiu Reghecampf (50 de ani), antrenorul celor de la Al-Hilal Omdurman, a vorbit despre potențiala revenire pe banca celor de la FCSB.
  • Fostul tehnician al formației roș-albastre a comentat și situația lui Mirel Rădoi (45 de ani), care ar fi pe punctul de a pleca în Turcia, la Gaziantep.

În urmă cu câteva zile, presa din Turcia anunța că meciul cu Farul (3-2) va fi ultimul pentru Mirel Rădoi pe banca celor de la FCSB, fiind așteptat în Turcia să semneze cu Gaziantep, care s-a despărțit recent de Burak Yilmaz.

La finalul partidei de luni, tehnicianul a evitat să vorbească despre viitorul său, dar a lăsat să se înțeleagă că orice se poate întâmpla.

„Sunt încrezător” Reacția Unirii Slobozia după ce clubul nu a obținut licența pentru Liga 1: „Au mai fost probleme și s-au rezolvat”
Citește și
„Sunt încrezător” Reacția Unirii Slobozia după ce clubul nu a obținut licența pentru Liga 1: „Au mai fost probleme și s-au rezolvat”
Citește mai mult
„Sunt încrezător” Reacția Unirii Slobozia după ce clubul nu a obținut licența pentru Liga 1: „Au mai fost probleme și s-au rezolvat”

Laurențiu Reghecampf, înapoi la FCSB? Răspunsul antrenorului: „Este dificil”

În contextul în care Mirel Rădoi s-ar putea despărți de FCSB, Laurențiu Reghecampf a fost întrebat dacă ar dori să revină pe banca formației roș-albastre.

„Este dificil pentru că sunt sub contract (n.r. cu Al-Hilal Omdurman), iar eu trebuie să plătesc 500.000 de dolari ca să pot să plec pentru o lună de zile. Eu nu mai am contract din vară, dar în momentul de față sunt legat de o echipă și mai am de terminat play-off-ul.

Aceeași situație pe care o are Mirel Rădoi o am și eu aici. Aș lăsa echipa în momentul în care trebuie să ridic Cupa. Îți dai seama că dacă vor fi discuții și se va ajunge la o situație de genul ăsta.

Pentru mine, singurul club din România pe care aș putea să-l antrenez cu inima este FCSB. Absolut nicio problemă nu am avut să lucrez cu Gigi Becali”, a declarat Laurențiu Reghecampf, conform fanatik.ro.

Nu am fugit de momentele acestea, întotdeauna mi-au plăcut momentele dificile și să produc ceva pentru echipa respectivă. Doar atunci îți rămâne amprenta și lumea vede exact ce nivel ai ca antrenor. Am fost școlit, am lucrat din tinerețe cu Gigi Becali Laurențiu Reghecampf, antrenor Al-Hilal Omdurman

Laurențiu Reghecampf a antrenat-o pe FCSB în două perioade diferite: mai 2012 - mai 2014 și decembrie 2015 - mai 2017.

În acest timp, Reghecampf a cucerit patru trofee alături de formația roș-albastră: două titluri (2013, 2014), o Supercupă (2014) și o Cupă a Ligii (2016).

176 de meciuri
a pregătit-o Laurențiu Reghecampf, în total, pe FCSB

Laurențiu Reghecampf: „Trebuia să se gândească mai bine și să stea afară”

Reghecampf a vorbit și despre eventuala plecare a lui Mirel Rădoi de la FCSB și consideră că antrenorul nu trebuia să se grăbească înainte să accepte propunerea campioanei.

„E dificil să comentez situația pentru că nu știu exact ce se întâmplă în interior. Probabil Mirel a spus, la început, din ce îmi amintesc, că avea ofertă și o să-i dea curs, dar mă gândeam că o să ducă la bun sfârșit ce a început la FCSB.

Fiecare are planul lui, e greu să comentez din afară. Sută la sută, în momentul în care te apuci de un proiect e greu să pleci la mijloc. E dificil acum pentru cei de la FCSB să aducă un antrenor să îndeplinească ce au de îndeplinit. Cu toate că echipa este foarte bună și nu cred că vor fi probleme.

Eu nu judec pe nimeni pentru că nu știu ce discuții au fost început, nu știu exact ce opțiuni avea Mirel când a acceptat, dar cred că trebuia să se gândească mai bine și să stea afară, îi dădea timp echipei FCSB să-și aducă un antrenor cu care să termine acest sezon.

E un an dificil și contează foarte mult ca echipa să joace în cupele europene pentru că au investit foarte mulți bani. Mă gândesc că avea ceva când a început mandatul pentru că el a spus.

Acum sunt foarte multe discuții și nu-i fac bine, mai ales că relația lui de fin-naș cu Gigi Becali nu e ok să-l lași, e părerea mea. Mă refer la faptul că avea toată libertatea din lume să facă ce-și dorește”, a mai declarat Laurențiu Reghecampf.

Deocamdată sunt aici. În continuare sunt antrenorul FCSB-ului, discutăm doar de partidă. Ce o fi de mâine încolo nu știu Mirel Rădoi, după meciul cu Farul

Rezultatele obținute de Rădoi la FCSB în mandatul actual:

  • 15 martie: FCSB - Metaloglobus 0-0
  • 20 martie: FCSB - UTA Arad 1-0
  • 3 aprilie: FC Botoșani - FCSB 3-2
  • 11 aprilie: FCSB - Oțelul Galați 4-0
  • 20 aprilie: Farul Constanța - FCSB 2-3

VIDEO. Golul lui Cisotti în meciul Farul - FCSB 2-3

Citește și

„Sunt încrezător” Reacția Unirii Slobozia după ce clubul nu a obținut licența pentru Liga 1: „Au mai fost probleme și s-au rezolvat”
Superliga
13:39
„Sunt încrezător” Reacția Unirii Slobozia după ce clubul nu a obținut licența pentru Liga 1: „Au mai fost probleme și s-au rezolvat”
Citește mai mult
„Sunt încrezător” Reacția Unirii Slobozia după ce clubul nu a obținut licența pentru Liga 1: „Au mai fost probleme și s-au rezolvat”
Lamine Yamal, premiat la Gala Laureus Desemnat Tânărul sportiv al anului: „Când transmit un mesaj, încerc să o fac cu sens. Uneori greșesc, am doar 18 ani”
Campionate
13:35
Lamine Yamal, premiat la Gala Laureus Desemnat Tânărul sportiv al anului: „Când transmit un mesaj, încerc să o fac cu sens. Uneori greșesc, am doar 18 ani”
Citește mai mult
Lamine Yamal, premiat la Gala Laureus Desemnat Tânărul sportiv al anului: „Când transmit un mesaj, încerc să o fac cu sens. Uneori greșesc, am doar 18 ani”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Disidentul” din PSD explică: Robert Negoiță spune de ce îl susține pe Bolojan. „Nu se găsesc la orice colț de stradă”
„Disidentul” din PSD explică: Robert Negoiță spune de ce îl susține pe Bolojan. „Nu se găsesc la orice colț de stradă”
„Disidentul” din PSD explică: Robert Negoiță spune de ce îl susține pe Bolojan. „Nu se găsesc la orice colț de stradă”
Mirel Radoi Laurentiu Reghecampf liga 1 fcsb
Știrile zilei din sport
Panică pe Camp Nou! Ionuț Radu, titular în Barcelona - Celta, meci întrerupt timp de 20 de minute! Ce s-a întâmplat
Campionate
22.04
Panică pe Camp Nou! Ionuț Radu, titular în Barcelona - Celta, meci întrerupt timp de 20 de minute! Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Panică pe Camp Nou! Ionuț Radu, titular în Barcelona - Celta, meci întrerupt timp de 20 de minute! Ce s-a întâmplat
Topul asistențelor în play-off Dinamo, fără niciun meci în top 5. Cine câștigă la media de suporteri
Superliga
22.04
Topul asistențelor în play-off Dinamo, fără niciun meci în top 5. Cine câștigă la media de suporteri
Citește mai mult
Topul asistențelor în play-off Dinamo, fără niciun meci în top 5. Cine câștigă la media de suporteri
Ce antrenor vrea Becali Patronul de la FCSB nu disperă după refuzul lui Elias Charalambous: „Să recunosc”
Superliga
22.04
Ce antrenor vrea Becali Patronul de la FCSB nu disperă după refuzul lui Elias Charalambous: „Să recunosc”
Citește mai mult
Ce antrenor vrea Becali Patronul de la FCSB nu disperă după refuzul lui Elias Charalambous: „Să recunosc”
Chivu a cucerit Milano VIDEO: Tehnicianul lui Inter i-a impresionat pe italieni cu pasiunea și reacțiile de pe marginea terenului
Stranieri
22.04
Chivu a cucerit Milano VIDEO: Tehnicianul lui Inter i-a impresionat pe italieni cu pasiunea și reacțiile de pe marginea terenului
Citește mai mult
Chivu a cucerit Milano VIDEO: Tehnicianul lui Inter i-a impresionat pe italieni cu pasiunea și reacțiile de pe marginea terenului
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:32
Panică pe Camp Nou! Ionuț Radu, titular în Barcelona - Celta, meci întrerupt timp de 20 de minute! Ce s-a întâmplat
Panică pe Camp Nou! Ionuț Radu, titular în Barcelona - Celta, meci întrerupt timp de 20 de minute! Ce s-a întâmplat
23:56
Topul asistențelor în play-off Dinamo, fără niciun meci în top 5. Cine câștigă la media de suporteri
Topul asistențelor în play-off Dinamo, fără niciun meci în top 5. Cine câștigă la media de suporteri
22:47
Pariul lui Mutu Pe ce rapidist mizează „Briliantul” în următorul sezon: „Este o investiție bună”
Pariul lui Mutu  Pe ce rapidist mizează „Briliantul” în următorul sezon: „Este o investiție bună”
22:08
Ce antrenor vrea Becali Patronul de la FCSB nu disperă după refuzul lui Elias Charalambous: „Să recunosc”
Ce antrenor vrea Becali Patronul de la FCSB nu disperă după refuzul lui Elias Charalambous: „Să recunosc”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
