Reghecampf, înapoi la FCSB?  Răspunsul dat de tehnician: „Singurul club pe care l-aș antrena cu inima” » Ce spune despre Mirel Rădoi

Laurențiu Reghecampf (50 de ani), antrenorul celor de la Al-Hilal Omdurman, a vorbit despre potențiala revenire pe banca celor de la FCSB.

Fostul tehnician al formației roș-albastre a comentat și situația lui Mirel Rădoi (45 de ani), care ar fi pe punctul de a pleca în Turcia, la Gaziantep.

În urmă cu câteva zile, presa din Turcia anunța că meciul cu Farul (3-2) va fi ultimul pentru Mirel Rădoi pe banca celor de la FCSB, fiind așteptat în Turcia să semneze cu Gaziantep, care s-a despărțit recent de Burak Yilmaz.

La finalul partidei de luni, tehnicianul a evitat să vorbească despre viitorul său, dar a lăsat să se înțeleagă că orice se poate întâmpla.

Laurențiu Reghecampf, înapoi la FCSB? Răspunsul antrenorului: „Este dificil”

În contextul în care Mirel Rădoi s-ar putea despărți de FCSB, Laurențiu Reghecampf a fost întrebat dacă ar dori să revină pe banca formației roș-albastre.

„Este dificil pentru că sunt sub contract (n.r. cu Al-Hilal Omdurman), iar eu trebuie să plătesc 500.000 de dolari ca să pot să plec pentru o lună de zile. Eu nu mai am contract din vară, dar în momentul de față sunt legat de o echipă și mai am de terminat play-off-ul.

Aceeași situație pe care o are Mirel Rădoi o am și eu aici. Aș lăsa echipa în momentul în care trebuie să ridic Cupa. Îți dai seama că dacă vor fi discuții și se va ajunge la o situație de genul ăsta.

Pentru mine, singurul club din România pe care aș putea să-l antrenez cu inima este FCSB. Absolut nicio problemă nu am avut să lucrez cu Gigi Becali ”, a declarat Laurențiu Reghecampf, conform fanatik.ro.

Nu am fugit de momentele acestea, întotdeauna mi-au plăcut momentele dificile și să produc ceva pentru echipa respectivă. Doar atunci îți rămâne amprenta și lumea vede exact ce nivel ai ca antrenor. Am fost școlit, am lucrat din tinerețe cu Gigi Becali Laurențiu Reghecampf, antrenor Al-Hilal Omdurman

Laurențiu Reghecampf a antrenat-o pe FCSB în două perioade diferite: mai 2012 - mai 2014 și decembrie 2015 - mai 2017.

În acest timp, Reghecampf a cucerit patru trofee alături de formația roș-albastră: două titluri (2013, 2014), o Supercupă (2014) și o Cupă a Ligii (2016).

176 de meciuri a pregătit-o Laurențiu Reghecampf, în total, pe FCSB

Laurențiu Reghecampf: „Trebuia să se gândească mai bine și să stea afară”

Reghecampf a vorbit și despre eventuala plecare a lui Mirel Rădoi de la FCSB și consideră că antrenorul nu trebuia să se grăbească înainte să accepte propunerea campioanei.

„E dificil să comentez situația pentru că nu știu exact ce se întâmplă în interior. Probabil Mirel a spus, la început, din ce îmi amintesc, că avea ofertă și o să-i dea curs, dar mă gândeam că o să ducă la bun sfârșit ce a început la FCSB.

Fiecare are planul lui, e greu să comentez din afară. Sută la sută, în momentul în care te apuci de un proiect e greu să pleci la mijloc. E dificil acum pentru cei de la FCSB să aducă un antrenor să îndeplinească ce au de îndeplinit. Cu toate că echipa este foarte bună și nu cred că vor fi probleme.

Eu nu judec pe nimeni pentru că nu știu ce discuții au fost început, nu știu exact ce opțiuni avea Mirel când a acceptat, dar cred că trebuia să se gândească mai bine și să stea afară, îi dădea timp echipei FCSB să-și aducă un antrenor cu care să termine acest sezon.

E un an dificil și contează foarte mult ca echipa să joace în cupele europene pentru că au investit foarte mulți bani. Mă gândesc că avea ceva când a început mandatul pentru că el a spus.

Acum sunt foarte multe discuții și nu-i fac bine, mai ales că relația lui de fin-naș cu Gigi Becali nu e ok să-l lași, e părerea mea. Mă refer la faptul că avea toată libertatea din lume să facă ce-și dorește”, a mai declarat Laurențiu Reghecampf.

Deocamdată sunt aici. În continuare sunt antrenorul FCSB-ului, discutăm doar de partidă. Ce o fi de mâine încolo nu știu Mirel Rădoi, după meciul cu Farul

Rezultatele obținute de Rădoi la FCSB în mandatul actual:

15 martie : FCSB - Metaloglobus 0-0

: FCSB - Metaloglobus 0-0 20 martie : FCSB - UTA Arad 1-0

: FCSB - UTA Arad 1-0 3 aprilie : FC Botoșani - FCSB 3-2

: FC Botoșani - FCSB 3-2 11 aprilie : FCSB - Oțelul Galați 4-0

: FCSB - Oțelul Galați 4-0 20 aprilie: Farul Constanța - FCSB 2-3

