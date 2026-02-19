„Nu ar fi trebuit să beau” VIDEO. Până și premierul a reacționat după momentul viral de la Jocurile Olimpice! A intrat în direct în stare de ebrietate

Jurnalista Danika Mason a deviat de mai multe ori de la subiect în timpul unei intervenții în direct de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, iar imaginile au devenit virale.

Australianca și-a cerut, ulterior, scuze pentru momentele stânjenitoare. Detalii, în rândurile de mai jos.

Danika Mason, reporter al canalului australian Channel Nine, s-a bâlbâit în timpul transmisiunii live din cadrul emisiunii „Today” de miercuri dimineața. Consumase alcool.

Danika Mason, momente stânjenitoare într-o transmisiune live de la Jocurile Olimpice

În timp ce vorbea despre evenimentele care urmau să se desfășoare în acea zi la JO de iarnă, Mason a deviat de la subiect.

„Literalmente, prețul cafelei aici este, de fapt, în regulă, mai degrabă prețul cafelei din SUA este cel cu care va trebui să ne obișnuim. Nu sunt sigură în privința iguanelor, unde vrem să ajungem cu asta?” , a spus Danika Mason, conform bbc.com. Apoi s-a întins pe jos pentru a face îngeri în zăpadă.

Prezentatorul din studio, Karl Stefanovic, a intervenit imediat după greșelile făcute de jurnalistă.

„Uite, vremea rece chiar contează, nu? Nu-ți poți mișca, de fapt, buzele”.

Joi, în timpul aceleiași emisiuni, Danika Mason și-a cerut scuze pentru greșelile comise.

„Nu ar fi trebuit să beau ceva și, mai ales în aceste condiții, e frig, suntem la altitudine, iar faptul că nu am luat cina probabil nu a ajutat.

Vreau să-mi asum întreaga responsabilitate. Nu este standardul pe care mi-l impun… îmi pare foarte rău”, a spus jurnalista australiană, conform theguardian.com.

Anthony Albanese, prim-ministrul Australiei, i-a luat apărarea: „Bravo ei, e în Italia și probabil era obosită. Diferența de fus orar ar fi avut un impact. Nu e nimic de văzut aici”.

Momentul stânjenitor cu Danika Mason a stârnit reacții mixte din partea internauților:

„Bravo ei, nu e nimic în neregulă cu asta. Se vede că se distrează de minune acolo”

„Dacă nu e o problemă de sănătate, ar trebui concediată pe loc, foarte neprofesionist”

Danika Mason este cunoscută mai ales pentru acoperirea National Rugby League, competiție în care evoluează echipe din Australia și Noua Zeelandă.

