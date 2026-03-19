Dinamo - U Craiova 0-1. Danny Armstrong (28 de ani) a vorbit după eșecul din etapa #2 a play-off-ului Ligii 1.

Jucătorul scoțian l-a acuzat pe arbitrul Horațiu Feșnic a trecut cu vederea faza din minutul 52, la care acesta a cerut lovitură de la 11 metri.

Dinamo - U Craiova 0-1 . Armstrong, revoltat de arbitraj: „Nici măcar nu mi-am putut imagina că nu se duce la monitor”

„Dezamăgire, furie, frustrare. Am fost mai buni decât ei din primul minut, complet. Iar apoi am luat gol mult prea ușor.

E destul de dificil când joci împotriva unei echipe care e în 10. Au jucat în felul lor, iar, în final, au câștigat și e o dezamăgire mare pentru noi.

Cred că toată lumea poate vedea că e penalty, e frustrant că nici măcar nu se verifică, nu îmi dau seama cum de nu s-a dat penalty.

Nici măcar nu mi-am putut imagina că nu se duce la monitor, dar nu putem folosi acest penalty ca scuză pentru că am pierdut”, a declarat Armstrong, potrivit digisport.ro.

FOTO. Duelul dintre Romanchuk și Armstrong, unde scoțianul a cerut penalty

Danny Armostrong, despre conflictul cu Baiaram

Întrebat despre scandalul dinaintea pauzei cu Baiaram, Armstrong a transmis:

„Eu nu am făcut nimic la faza cu Baiaram, e o altă fază pe care arbitrul a interpretat-o greșit.

Au fost foarte multe întreruperi, Craiova s-a descurcat foarte bine și a câștigat cele trei puncte. Orice aș spune, nu mai putem schimba nimic, pentru că am pierdut.

Mai avem opt meciuri de jucat, mai avem și o semifinală de Cupă, avem o perioadă foarte proastă. În ultimele două meciuri, am jucat bine, însă nu am reușit să câștigăm”.

