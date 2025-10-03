„În Scoția nu s-ar fi jucat!” Armstrong critică condițiile de joc de la Clinceni + Mesaj acid pentru arbitrul Vidican

Unirea Slobozia - Dinamo 0-1. Danny Armstrong (27 de ani), extrema celor de la Dinamo a criticat condițiile de joc de la Clinceni.

Totodată, scoțianul a contestat cartonașul galben primit. Crede că acesta este motivul pentru care a fost schimbat de Zeljko Kopic (48 de ani).

Misiunea celor două echipe a fost îngreunată de terenul îmbibat în apă. Totuși, Dinamo a reușit să marcheze unicul gol al partidei prin Stipe Perica, în minutul 64.

Danny Armstrong: „A vrut să îmi dea galben”

La sfârșitul duelului de la Clinceni, Danny Armstrong, fotbalistul scoțian al „câinilor roșii”, a vorbit despre condițiile grele de joc.

„Au fost condiții dificile. Toată lumea mi-a spus că m-am simțit ca acasă, dar acasă nu s-ar fi jucat niciodată în condițiile astea nebune. A fost foarte greu. Nu știai unde se va opri balonul, unde se va duce. Nu puteai anticipa nimic. Trebuia să faci tot ce poți cu ceea ce aveai la dispoziție.

În repriza secundă, am simțit că am jucat mai bine. Cred că condițiile s-au îmbunătățit un pic”, a declarat Danny Armstrong, la Digi Sport.

Armstrong a fost înlocuit cu Alberto Soro în minutul 68. Scoțianul crede că ar fi fost integralist dacă nu ar fi fost avertizat de „centralul” Rareș Vidican.

„M-am plâns de cartonașul galben, nu de schimbare. Voiam să știu de ce.

Antrenorul m-a scos pentru că am luat cartonaș galben. Cred că a vrut să îmi dea galben (n.r. - Vidican) după ce s-a întâmplat săptămâna trecută, deși nu meritam , dar se întâmplă. Trec peste, e ok pentru mine. Știu că am fost schimbat din cauza cartonașului galben”, a continuat extrema din Scoția.

Danny Armstrong s-a referit la conflictul cu Nicușor Bancu din meciul U Craiova - Dinamo, disputat săptămâna trecută.

În minutul 63, scoțianul a căzut la pământ în urma unui contact cu Bancu. La ridicare, l-a călcat pe căpitanul oltenilor cu crampoanele în zona coastelor.

Reacția olteanului a venit imediat, acesta a ripostat cu un șut în zona sternului.

„Centralul” Adrian Cojocaru a apelat la sistemul VAR pentru a analiza faza și a decis să îl elimine doar pe Nicușor Bancu.

Stipe Perica așteaptă derby-ul cu Rapid: „Sper să câștigăm 3 puncte”

Marcatorul singurului gol al partidei este cu gândul la derby-ul din etapa următoare, împotriva celor de la Rapid, și dorește ca Dinamo să continue seria de rezultate pozitive.

„După 12 meciuri, nu suntem încă la jumătate (n.r. - a campionatului), trebuie să continuăm să câștigăm.

Avem două săptămâni de pauză și după jucăm cu Rapid. E un derby și sper să fie stadionul plin, să fie o atmosferă superbă și sper ca la final să câștigăm 3 puncte”, a spus Stipe Perica, la sfârșitul partidei cu Unirea Slobozia.

